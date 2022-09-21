Последние выборы: Академия наук станет кремлевским департаментом

© Коллаж Тайги.инфо. Михаил Ковальчук (слева) и Геннадий Красников

Президентом РАН стал удобный властям председатель совета директоров ПАО «Микрон» Геннадий Красников. Ученые заявили об административном давлении, а действующий глава РАН снял свою кандидатуру. Что же произошло, разбирался научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов.

Кремль продолжает уничтожать отечественную науку. После арестов ученых и международной изоляции администрация президента выбрала удобного для себя президента Российской академии наук.



20 сентября в Москве подвели итоги выборов «главного по науке» — президента РАН. После скандального снятия с выборов действующего руководителя Академии Александра Сергеева, его пост получил физик Геннадий Красников, завод которого может выпускать чипы для транспортных карт по устаревшим технологиям.

Председатель совета директоров ПАО «Микрон» Геннадий Красников набрал 871 голос из 1396. Директор новосибирского Института теплофизики Дмитрий Маркович получил 397 голосов, еще 122 бюллетеня признаны недействительными. (Для победы нужно было набрать 699).

Попробуем разобраться, что же произошло.

Во-первых, нужно помнить, что Российская академия наук, несмотря на громкое название, ничего не решает и ни за что не отвечает. После инициированной Кремлем реформы РАН потеряла почти все рычаги влияния на отечественную науку, лишалась научных институтов и превратилась в клуб по интересам для уважаемых людей. Тем не менее, громкое звание академиков обладает некоторым весом, поэтому даже этот горшок без ручки периодически оказывается в центре внимания разных «башен».

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Во-вторых, Российская академия наук настолько ничего не решает, что даже не может организовать выборы своего руководства. Правила ей диктует Госдума (читай — Кремль), и они время от времени меняются. Например, с 2017 года кандидатов на пост президента РАН согласовывает правительство, а главу Академии утверждает лично Владимир Путин. Никакого самоуправления в науке не осталось.

В-третьих, скандалы на выборах президента РАН теперь происходят буквально каждый раз. Пять лет назад, весной 2017 года, выборы вообще не состоялись, потому что все кандидаты, включая действующего президента Владимира Фортова, почему-то (ну, то есть, понятно почему — по велению кремлевской администрации) сняли свои кандидатуры. Выборы перенесли на осень, на них выдвинулись новые кандидаты, двоих из которых (в том числе, реального претендента на победу) не согласовало правительство. В итоге президентом стал Александр Сергеев, а Геннадий Красников занял лишь третье место. Вторым тогда оказался Роберт Нигматулин, который и в 2022 году хотел было стать президентом, но сошел с выборов, как и Сергеев.

Не нужно быть академиком, чтобы понять намек: кто-то очень хотел, чтобы президентом РАН стал Геннадий Красников. Кто же этот упорный фанат науки? Судя по всему, его имя — Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института, друг Владимира Путина и человек, очень обиженный на Российскую академию наук. По слухам, он очень хотел бы и сам возглавить РАН, да вот незадача: ее президентом может стать только академик, а Ковальчук всего лишь член-корреспондент. Говорят, что после того, как коллеги-ученые не избрали его академиком, Михаил Ковальчук объявил им вендетту и, воспользовавшись своим влиянием на Путина, инициировал ту самую реформу РАН. А чтобы закрепить успех, настойчиво пытался устроить «своего» человека ее президентом.

А это разговор того самого Михаила Ковальчука с тем самым Геннадием Красниковым

Превратив выборы президента РАН в аналог голосования на пеньках, Кремль выполнил тактическую задачу окончательного подчинения себе Академии наук. Если условно либеральный Сергеев красноречиво молчал в ответ на аресты коллег, то его сменщик, возможно, будет сам, если нужно, сдавать неугодных ученых в органы. Как минимум, новый президент сделает все, чтобы очистить организацию от паршивых овец вроде бузотеров из неформального «Клуба 1 июля», которые все никак не прогнутся вслед линии партии и правительства.

Следующие шаги этой, так сказать, научной реформы можно предсказать уже сейчас: РАН потеряет остатки независимости и авторитета, став кремлевским департаментом. А президента Академии всегда можно назначить указом — а то и вовсе сократить эту должность, ведь президент в стране должен быть один. Так скандальные выборы Красникова окажутся последними в истории организации, основанной еще Петром I.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)