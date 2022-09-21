Путин объявил «частичную» мобилизацию в армию России

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Путин объявил «частичную» мобилизацию в армию России
21 Сен 2022, 09:13

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в вооруженные силы РФ. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. Планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Путин объявил частичную мобилизацию из-за «спецоперации» в Украине. Он утверждает, что «линия соприкосновения» растянулась на 1 тыс. км.

«Для защиты нашей родины и ее территориальной целостности считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба об объявлении частичной мобилизации. Призыву будут подлежать те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил», — заявил Путин.

Призыву также подлежат те, кто «имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», утверждает он.

Указ, по его словам, уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.

UPD: Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что мобилизованы будут 300 тыс. резервистов.

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