Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 200

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:21 В России отмечен первый случай преследования за использование Instagram****. Об этом рассказала «Роскомсвобода».



По мнению кунцевского межрайонного прокурора Москвы, известная 18-летняя fashion-блогерка Вероника Логинова «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook**** и Instagram****», а также «размещала там материалы, в том числе рекламные», — и всё это якобы рассматривается как форма участия в деятельности экстремистской организации. К ней домой пришла полиция, в это время девушка находилась в Париже.



Прокуроры принесли «предостережение» о «склонении, вербовке или ином вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» (ч.1.1 ст. 282.2 УК, максимальный срок — до 8 лет лишения свободы) и «участии в деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК, до 6 лет лишения свободы).

«Установлено, что Логинова, несмотря на решение суда [о признании соцсетей запрещенными], после 21 марта 2022 года продолжила размещение материалов в социальной сети Instagram****, что в целях предупреждения правонарушений, а также готовящихся противоправных деяний, содержащих признаки экстремистской деятельности, даёт достаточные основания для направления ей предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в документе.



Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что прокурор превысил свои полномочия. Более того, под угрозой уголовного преследования могут оказаться обычные пользователи. «При таком подходе все под ударом, даже кто постит котиков и продаёт хенд-мейд» — отметил Дарбинян.



10:19 В некоторых регионах Сибири упали запасы угля. Топлива, по данным на август, меньше и на котельных, и для продажи населению.

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09:22 Вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк) приостановили прием российских карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на кол-центры компаний.

Халык Банк — это системообразующий банк Казахстана, занимает первое место по собственному капиталу в стране. Ранее об остановке работы с картами «Мир» объявили турецкий Isbank и Denizbank.



Главное на утро 21 сентября

• Обещанные обращения к россиянам президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу так и не состоялись. Государственные RT и Первый канал удалили анонсы трансляции.



По информации источников Forbes в администрации президента России, обращение Путина в записи будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток»

Ранее источники РБК сообщили, что 20 сентября Путин выскажется по поводу «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

• Делегация МИД РФ прибыла в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

• Госдума РФ обсуждает вопрос о безвозмездной передаче икон из музеев церкви в безвозмездное пользование.

«Как известно, в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через внесение изменений в федеральный закон „О Музейном фонде РФ и музеях в РФ“ мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование церкви икон», — заявил зампред думской межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.

• Сборная России может начать выступать в рамках Азиатской конфедерации футбола «через два-три года», сообщил журналистам заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Через два‑три года, может быть», — сказал Карпин.

Ранее стало известно, что национальная сборная не сыграет в отборочном этапе к Евро-2024, который пройдет в Германии. После 24 февраля Украине ФИФА и УЕФА отстранили сборную и российские клубы от международных соревнований.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.