Что нужно знать о мобилизации в России

© Кирилл Канин

Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в армию. Он возложил ответственность за поиск людей на губернаторов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, пока планируется призвать 300 тыс. резервистов. Тайга.инфо публикует памятку от правозащитников о том, что нужно знать о мобилизации.

Правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале приводит ответы на самые распространенные вопросы, которые поступают на горячую линию по защите прав призывников и военнослужащих. Редакция перепечатывает выводы юристов. В указе Путина не дано никаких параметров «частичной» мобилизации.



• Мобилизация касается граждан, пребывающих в запасе. Если гражданин еще не достиг 27 лет, не служил в армии и не получал военный билет — мобилизации он не подлежит.

• Если будет частичная мобилизация, кого она затронет?

Мобилизация может быть объявлена на определенной территории либо в отношении определенных категорий военнообязанных. Подпадающие под мобилизацию граждане, не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата.

Граждане, временно оказавшиеся на территории, попавшую под мобилизацию, ложны иметь возможность уехать. Однако мобилизации в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике.

• Если человек проживает в другом городе, но стоит на воинском учете в другом?

По закону гражданин обязан стоять на воинском учете по месту жительства, пребывания или если нет регистрации — фактического проживания. Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф по статье 21.5 КоАП РФ.

179216

Полиция будет осуществлять розыск и при наличии законных оснований задерживать граждан, уклоняющихся от воинского учета, и доставлять их в служебные помещения органов внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Закон не позволяет сотрудникам доставлять граждан в военкоматы, но наделяет правом вручать направление для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания (п. 3 ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).

• Что будет, если не явиться в военкомат?

В случае объявления мобилизации граждане, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в указанные в них время и место без каких-либо дополнительных извещений (ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»). Вызвать в военкомат могут и по повестке, которую должны вручить гражданину лично в руки.

Неявка в этом случае повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей (статья 21.5 КоАП РФ).

Если повестка или мобилизационное предписание не вручены, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает.

Однако полиция будет привлечена к розыску уклонистов.

• Если человек живет не в России, его могут призвать?

Если гражданин постоянно (в течение более 6 месяцев) проживает заграницей, в этом случае он должен сняться с воинского учета и в связи с чем не будет подлежать призыву до возвращения в Россию с целью постоянного проживания.

По Закону для этого гражданину нужно лично явиться в военкомат за 2 недели до отъезда и сняться с учета. В идеале предоставить документы, подтверждающие переезд, но закон не возлагает такой обязанности. Это может быть что угодно — договор найма жилья, договор с места работы/учебы, ВНЖ, билеты или приглашение на работу.

О возможном механизме мобилизации

Указ никаких деталей мобилизации не дает. Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны.

Фактически Минобороны Р Ф будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну.

Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. [Глава Чечни] Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов.

В первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве.

Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам.

Шойгу заявил планку в 300 тыс. человек. Если понадобится ещё, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.