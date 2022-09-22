Академик Пармон вновь возглавил СО РАН

© sbras.info

Избран руководитель Сибирского отделения РАН на ближайшие пять лет. Им стал Валентин Пармон.

За кандидатуру Пармона отдали 99 голосов, за его соперника Игоря Бычкова ― 31, сообщает «Наука в Сибири».



«Мои последние пять лет были отданы СО РАН, ― прокомментировал Валентин Пармон, ― и я сделал все, что мог. Есть много того, что мы можем доделать, и я честно говорю: так же, как и раньше, буду отдавать всю свою жизнь СО РАН. Для меня это самая родная структура, я стал здесь взрослым человеком, получил огромный опыт. Хотел бы надеяться, что на меня можно положиться во всех обстоятельствах. Я слышу и критику, принимаю критические замечания. Мы находимся в академическом сообществе, которое требует особой этики поведения, меня этому учили с научного „детства“. Если мы будем доверять друг другу, если мы останемся едины (хотя у нас могут быть разные точки зрения на разные вопросы), то мы достигнем всего, чего хотим».

Валентин Пармон родился в 1948 году в немецком Бранденбурге. Окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ. Работал в московском Институте химической физики, но в 1977 году перебрался в Сибирское отделение Академии наук.

Пармон долгое возглавлял Институт катализа СО РАН. В 2017 году его избрали на пост главы отделения.

Читайте также: «Биологические лаборатории» и генетика «южных славян». Сибирские ученые обсудили события в Украине