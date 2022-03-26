«Биологические лаборатории» и генетика «южных славян». Сибирские ученые обсудили события в Украине

© Кирилл Канин. Валентин Пармон (слева)

За месяц с начала «специальной операции» в Украине международные научные журналы отвергли «по политическим мотивам» около 15% статей ученых Томского национального исследовательского медицинского центра, заявил его директор Вадим Степанов. Ученые прогнозируют «изоляцию на много лет».

По словам Степанова, в число «отвергнутых» статей вошли даже исследования, которые ранее редакции журналов успели принять к публикации. Такое заявление ученый сделал 25 марта на заседании президиума Сибирского отделения Российской академии наук, с записью которого ознакомился корреспондент Тайги.инфо. Трансляция велась на сервисе YouTube, а не на российских аналогах.

Влияние «специальной операции» на сибирскую науку продолжит ощущаться еще долго. «По моим прогнозам, изоляция [России] будет не на три месяца, а на много лет», — сказал научный руководитель Института цитологии и генетики СО РАН Николай Колчанов.

Хотя события в Украине и последовавшие за ними международные санкции не были главной темой заседания президиума, председатель СО РАН Валентин Пармон периодически к ним возвращался.

В частности, после выступления член-корреспондента РАН Александра Графодатского об организации и эволюции хромосом и геномов млекопитающих произошел следующий диалог:

Пармон: А вот эти гены враждебности могут накапливаться в популяции людей?

Графодатский: Это даже на лисицах показали, а уж у людей — сто процентов.

Пармон: То есть агрессивность мусульман может быть связана с этим?

Графодатский: Она обязательно с этим связана.

Пармон: Я прошу прощения, это уже политический вопрос, а по южным славянам там тоже больше агрессивности, чем у восточных или северных?

Графодатский: Да, северные люди спокойные.

Пармон: До тех пор, пока не прижмет.

Вряд ли под «южными славянами» академик Пармон имел в виду народы Балканского полуострова — скорее всего, он таким образом намекал на жителей Украины, противопоставляя им «восточных и северных» россиян.

Через некоторое время после этого обмена репликами слово взял Николай Колчанов из Института цитологии и генетики, призвавший не пытаться все объяснить только генами, ведь на людей влияют еще и окружающая среда, а также воспитания и индивидуальное развитие. Кроме того, по словам академика Колчанова, «нет никаких доказательств относительно того, что южные славяне более агрессивны».

К теме Украины Валентин Пармон обратился и после доклада Вадима Степанова из Томского медицинского центра, посвященного, в том числе, генетической идентификации людей. «На меня выходили с предложениями инициировать программу по идентификации жертв геноцида во время, вот <.....>, — сообщил председатель СО РАН (он употребил слово, которое мы не имеем права использовать в этом контексте — прим. Тайги.инфо).

Степанов на это ответил, что «их технологии будут эффективны» в этом направлении.

После этого Пармон задал, вероятно, главный волновавший его вопрос: «Биологические лаборатории на Украине, которые собирали данные о генетике славян, — это действительно так?»

«У меня нет материалов о том, что эти лаборатории делали, кроме брифингов, которые мы все видели, — ответил Вадим Степанов. — Мне кажется, что научных основ для создания генетического оружия с использованием данных о геноме человека не существует. Русских и украинцев по геному мы не сможем отличить».

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)