Отца пятерых детей призвали на мобилизацию в Бурятии, рассказала его жена

© t.me/asiansofrussia
Отца пятерых детей призвали на мобилизацию в Бурятии, рассказала его жена
22 Сен 2022, 11:16

В Бурятии продолжается «частичная мобилизация», объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Повестки начали вручать поздно вечером 21 сентября. Одним из призывников оказался муж местной журналистки, у которого пять детей.

В Улан-Удэ отца пятерых детей призвали на мобилизацию для «спецоперации» в Украине. Об этом сообщила его супруга, журналистка Янина Нимаева (видео с ней опубликовал телеграм-канал «Азиаты России»).

«Моему супругу 38 лет, он не в запасе, он не служил. Работает в нашем доблестном городском ЧС (управление ЧС мэрии Улан-Удэ - прим.), ему звонят коллеги — товарищ [замначальника управления по ЧС Дмитрий] Фёдоров — и спрашивают: „Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвонит девушка и всё объяснит“. И под конец спрашивает: „У тебя же пятеро детей?“ [Муж] посмеялся, говорит да, пятеро детей. „Ну хорошо, жди повестку“», - процитировала разговор Нимаева.

Позже позвонила девушка, которая позвала на «срочную встречу» в ДК «Рассвет» в четыре утра. В 14:00 уже был запланирован поезд в Читу.

«Я понимаю, что у нас планы. Нашей республике нужно собрать 4 тыс. солдат, — отметила Нимаева. — Но какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации должны же соблюдаться».

Женщина адресовала свои вопросы главе Бурятии, единороссу Алексею Цыденову.

Призывные повестки начали выдавать после 20:00 21 сентября, подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.

При этом повестки разносили всю ночь, рассказали «Люди Байкала». Подготовку мобилизованные, по сведениям издания, должны проходить в городе Борзя Забайкальского края. Затем их отправят в Украину.

«Бурятия пережила сегодня одну из самых страшных ночей в своей истории, — написала в фейсбуке глава фонда „Свободная Бурятия“ Александра Гармажапова. — <…> Люди бегут в Монголию. Я получаю, как и мои коллеги по Free Buryatia Foundation, сотни сообщений с вопросом, как уехать в Улан-Батор.В этом кейсе всё о правах нацменьшинств в путинской России».

Президент Владимир Путин утверждал, что призывать будут тех, кто «проходил службу в рядах вооруженных сил» и «имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что будут призываться военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Всего, как уверял он, мобилизованы будут 300 тыс. резервистов.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
22 Сен, 11:16
Отца пятерых детей призвали на мобилизацию в Бурятии, рассказала его жена
22 Сен, 10:30
Бывшего депутата новосибирского заксобрания Зозулю арестовали по делу завышении цен для выпуска взрывчатки
22 Сен, 09:58
Новосибирское метро просит поднять тарифы на проезд
22 Сен, 08:35
Академик Пармон вновь возглавил СО РАН
22 Сен, 07:42
Удар в спину: жительница Новосибирской области пойдет под суд за убийство мужа
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования