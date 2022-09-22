Отца пятерых детей призвали на мобилизацию в Бурятии, рассказала его жена

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В Бурятии продолжается «частичная мобилизация», объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Повестки начали вручать поздно вечером 21 сентября. Одним из призывников оказался муж местной журналистки, у которого пять детей.

В Улан-Удэ отца пятерых детей призвали на мобилизацию для «спецоперации» в Украине. Об этом сообщила его супруга, журналистка Янина Нимаева (видео с ней опубликовал телеграм-канал «Азиаты России»).

«Моему супругу 38 лет, он не в запасе, он не служил. Работает в нашем доблестном городском ЧС (управление ЧС мэрии Улан-Удэ - прим.), ему звонят коллеги — товарищ [замначальника управления по ЧС Дмитрий] Фёдоров — и спрашивают: „Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвонит девушка и всё объяснит“. И под конец спрашивает: „У тебя же пятеро детей?“ [Муж] посмеялся, говорит да, пятеро детей. „Ну хорошо, жди повестку“», - процитировала разговор Нимаева.

Позже позвонила девушка, которая позвала на «срочную встречу» в ДК «Рассвет» в четыре утра. В 14:00 уже был запланирован поезд в Читу.

«Я понимаю, что у нас планы. Нашей республике нужно собрать 4 тыс. солдат, — отметила Нимаева. — Но какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации должны же соблюдаться».

Женщина адресовала свои вопросы главе Бурятии, единороссу Алексею Цыденову.

Призывные повестки начали выдавать после 20:00 21 сентября, подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.

При этом повестки разносили всю ночь, рассказали «Люди Байкала». Подготовку мобилизованные, по сведениям издания, должны проходить в городе Борзя Забайкальского края. Затем их отправят в Украину.

«Бурятия пережила сегодня одну из самых страшных ночей в своей истории, — написала в фейсбуке глава фонда „Свободная Бурятия“ Александра Гармажапова. — <…> Люди бегут в Монголию. Я получаю, как и мои коллеги по Free Buryatia Foundation, сотни сообщений с вопросом, как уехать в Улан-Батор.В этом кейсе всё о правах нацменьшинств в путинской России».

Президент Владимир Путин утверждал, что призывать будут тех, кто «проходил службу в рядах вооруженных сил» и «имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что будут призываться военнослужащие из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Всего, как уверял он, мобилизованы будут 300 тыс. резервистов.

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