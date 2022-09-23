Число уезжающих из РФ в Казахстан растет на фоне «частичной мобилизации»

© yandex.ru/maps

Поток россиян в Казахстан увеличился. На четырех пограничных пунктах наблюдается скопление машин.

«На сегодня день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан, — сообщили в погранслужба комитета нацбезопасности страны 23 сентября. — Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств».



В погранслужбе отметили, что совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.

Власти организовали взаимодействие с российскими пограничниками.

В Сибири пропускные пункты в Казахстан есть в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях.

В России по указу президента Владимира Путина началась «частичная мобилизация» из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже почти семь месяцев. Как она проходила в первый день, и с какими проблемами столкнулись жители, читайте здесь.