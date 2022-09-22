Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 201
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране началась объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация, более 1 тыс. жителей задержаны на акциях протеста.
09:33 Команде Алексея Навального удалось в прямом эфире дозвониться сыну премьер-
23-летний Алексей Мишустин сказал, что учится на магистерской программе и «желания воевать» у него «пока не возникало». Записывать в добровольцы «пока не надо», добавил он.
32-летний Николай Песков же и вовсе отказался приезжать в военкомат в 10 утра: «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне». Уровень он не стал уточнять, несмотря на вопросы «военкома» Низовцева.
Сын Пескова добавил, что ему надо «понять, что происходит» и «какие у него есть права». «Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — уточнил он.
Дмитрий Песков в беседе с «Подъемом» утверждал, что из разговора его сына «вырезали смысловую часть». При этом звонок был в прямом эфире.
Главное на утро 22 сентября
• В России прошли акции против мобилизации в армию. В 38 городах задержаны не менее 1386 человек, подсчитали в ОВД-инфо**. Больше всего в Санкт-Петербурге (541) и Москве (509). Одним из лозунгов стали слова: «Путина в окопы».
К мирным протестующим применяли насилия в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге силовики били горожан дубинками, участницу акции Александру Барабаш разбили голову в кровь, передают правозащитники. В столице одного мужчину ударили головой об автозак, другого — головой о стеклянную витрину.
В Москве на акции как минимум две девушки потеряли сознание во время задержания. Фотографии одной из них опубликовал MSK1.RU. В Петербурге силовики поставили протестующих на колени у стен Русского музея, пишет «Бумага».
В Екатеринбурге на одну из задержанных девушек завели дело по ст. 318 УК («Применение насилия к представителю власти»).
• Движение «Весна» анонсировало новые акции протеста. «Сегодня мы увидели, что полицейских меньше, чем обычно, и они разобщены. Задержаний тоже меньше, чем на прошлых акциях», — утверждают активисты.
«Мы будем всеми силами помогать правозащитникам, которые работают с теми, кому грозит мобилизация», — добавили в «Весне».
• Из четырех отделов полиции в Москве поступила информация, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД «Соколиная гора» одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком в 10 лет за отказ получать повестку, отметили в ОВД-инфо**.
• Главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов заявил, что «военкомат никого жалеть не будет», передает «Секунда»: «Мы отправляем с лозунгом „Победить, а не умереть“. В первую очередь, сейчас 600 человек отправим на обучение на двухнедельные сборы».
Причем Родинов утверждает, что призывников сразу направят в пункт сбора, а медкомиссию назначат только тем, кто пожалуется на проблемы со здоровьем. Люди в возрасте до 30 лет сразу же будут направлены в воинские части, так как они «еще не забыли навыки». Более того, глава комитета региональной безопасности обладминистрации Михаил Горбунов заявил, что жители, работающие в других регионах, якобы должны немедленно прибыть в Курскую область: «Очень много молодых людей находится за пределами Курской области, не снявшись с учёта».
*По версии
**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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