Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 201

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране началась объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация, более 1 тыс. жителей задержаны на акциях протеста.

09:33 Команде Алексея Навального удалось в прямом эфире дозвониться сыну премьер- министра РФ Михаила Мишустина и сыну пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ведущий Дмитрия Низовцев представлялся военкомом и спрашивал о готовности пойти на фронт и явиться в военный комиссариат в ближайшее время.

23-летний Алексей Мишустин сказал, что учится на магистерской программе и «желания воевать» у него «пока не возникало». Записывать в добровольцы «пока не надо», добавил он.



32-летний Николай Песков же и вовсе отказался приезжать в военкомат в 10 утра: «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне». Уровень он не стал уточнять, несмотря на вопросы «военкома» Низовцева.

Сын Пескова добавил, что ему надо «понять, что происходит» и «какие у него есть права». «Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — уточнил он.



Дмитрий Песков в беседе с «Подъемом» утверждал, что из разговора его сына «вырезали смысловую часть». При этом звонок был в прямом эфире.



Главное на утро 22 сентября

• В России прошли акции против мобилизации в армию. В 38 городах задержаны не менее 1386 человек, подсчитали в ОВД-инфо**. Больше всего в Санкт-Петербурге (541) и Москве (509). Одним из лозунгов стали слова: «Путина в окопы».

К мирным протестующим применяли насилия в Москве и Санкт-Петербурге. В Петербурге силовики били горожан дубинками, участницу акции Александру Барабаш разбили голову в кровь, передают правозащитники. В столице одного мужчину ударили головой об автозак, другого — головой о стеклянную витрину.

В Москве на акции как минимум две девушки потеряли сознание во время задержания. Фотографии одной из них опубликовал MSK1.RU. В Петербурге силовики поставили протестующих на колени у стен Русского музея, пишет «Бумага».

В Екатеринбурге на одну из задержанных девушек завели дело по ст. 318 УК («Применение насилия к представителю власти»).

• Движение «Весна» анонсировало новые акции протеста. «Сегодня мы увидели, что полицейских меньше, чем обычно, и они разобщены. Задержаний тоже меньше, чем на прошлых акциях», — утверждают активисты.

«Мы будем всеми силами помогать правозащитникам, которые работают с теми, кому грозит мобилизация», — добавили в «Весне».

• Из четырех отделов полиции в Москве поступила информация, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД «Соколиная гора» одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком в 10 лет за отказ получать повестку, отметили в ОВД-инфо**.

• Главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов заявил, что «военкомат никого жалеть не будет», передает «Секунда»: «Мы отправляем с лозунгом „Победить, а не умереть“. В первую очередь, сейчас 600 человек отправим на обучение на двухнедельные сборы».

Причем Родинов утверждает, что призывников сразу направят в пункт сбора, а медкомиссию назначат только тем, кто пожалуется на проблемы со здоровьем. Люди в возрасте до 30 лет сразу же будут направлены в воинские части, так как они «еще не забыли навыки». Более того, глава комитета региональной безопасности обладминистрации Михаил Горбунов заявил, что жители, работающие в других регионах, якобы должны немедленно прибыть в Курскую область: «Очень много молодых людей находится за пределами Курской области, не снявшись с учёта».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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