Официальные потери в «спецоперации» превысили число погибших в Первую чеченскую войну силовиков

© commons.wikimedia.org/Михаил Евстафьев. Грозный, 1995 год

Официальные потери российской армии во время «спецоперации» в Украине уже составили 5,9 тыс. Это больше официального же числа силовиков, убитых во время Первой чеченской войны, длившейся более 1,5 лет,

«Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили — о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек», — заявил сразу после объявления «частичной» мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу.



До этого последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Во время Первой чеченской войны с декабря 1994 года по август 1996-го официальные потери армии составили 3860 военнослужащих ВС РФ и 1872 сотрудника МВД. Общее число погибших — 5732, раненых — 17,89 тыс. По данным Комитета солдатских матерей, потери убитыми и пропавшими в Чечне могли быть свыше 14 тыс.

Оценки гражданских потерь в Первую чеченску. составляют от 30 до 120 тыс. человек.