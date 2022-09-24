Бердских студенток отправляют разносить повестки на мобилизацию: «Им страшно»
Участок оповещения для «частичной» мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, открыли в Бердском медицинском колледже. Теперь студентки должны разносить повестки.
В бердском филиале Новосибирского медицинского колледжа (госучреждение облправительства) открыли «участок оповещения». Старшекурсников колледжа решили привлечь для организации «частичной мобилизации», следует из приказа учебного заведения, который опубликовала в своем телеграм-канале независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.
«Девчонки совсем молоденькие, голос тонкий-тонкий, им страшно! Девушка-студентка позвонила — чуть не плачет! Как их можно отправлять разносить повестки? — отметила Каверзина. — Их матерят, в одной квартире мужик попытался с лестницы столкнуть. Вы что делаете, ироды? У вас что, мужчин в погонах нет для этой работы?»
При этом студентов-медиков, которых отправляют с повестками, переводят на дистанционное обучение.
Новосибирский медицинский колледж возглавляет Алексей Пилипенко. Именно его подпись стоит под приказом. Бердским филиалом учреждения руководит Людмила Марадулина.
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