Бердских студенток отправляют разносить повестки на мобилизацию: «Им страшно»

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Бердских студенток отправляют разносить повестки на мобилизацию: «Им страшно»
24 Сен 2022, 11:45

Участок оповещения для «частичной» мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, открыли в Бердском медицинском колледже. Теперь студентки должны разносить повестки.

В бердском филиале Новосибирского медицинского колледжа (госучреждение облправительства) открыли «участок оповещения». Старшекурсников колледжа решили привлечь для организации «частичной мобилизации», следует из приказа учебного заведения, который опубликовала в своем телеграм-канале независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

«Девчонки совсем молоденькие, голос тонкий-тонкий, им страшно! Девушка-студентка позвонила — чуть не плачет! Как их можно отправлять разносить повестки? — отметила Каверзина. — Их матерят, в одной квартире мужик попытался с лестницы столкнуть. Вы что делаете, ироды? У вас что, мужчин в погонах нет для этой работы?»

При этом студентов-медиков, которых отправляют с повестками, переводят на дистанционное обучение.

Новосибирский медицинский колледж возглавляет Алексей Пилипенко. Именно его подпись стоит под приказом. Бердским филиалом учреждения руководит Людмила Марадулина.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

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