Как проходит «частичная мобилизация» в сибирских поселках

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Сообщения из сельских районов регионов Сибири показывают, что мобилизация в армию там может идти активнее, чем на городских территория. Тайга.инфо собрала свидетельства из Новосибирской области и Алтайского края.

В Чанах (райцентр Чановского района Новосибирской области) за 24 сентября от военкомата отъехали не менее пяти заполненных микроавтобусов. Еще одна — 23 сентября. При разной заполняемости разных моделей речь могла идти о 60−90 мобилизованных.

Население Чанов — около 8 тыс. человек







Жительница Колывани Новосибирской области рассказала Тайге.инфо, что «ни у кого нет точной информации»: «Везде нервная обстановка. Никто не говорит, проходит ли медицинская комиссия и как проходит. Либо мы не столкнулись еще, либо их сразу забирают и всё. Когда я спросила [в военкомате], будут ли их обучать. „Ну, с неделю“, — цитирует она ответ. „Ну да, пятидесятилетние вояки обучаются, и туда их отошлют, правильно я поняла?“ „Угу“».



Официально заявлялось о подготовке в течение 2−3 недель. Напомним, что в РФ запущена «горячая линия» по мобилизации — номер 122.



В Тогучинском районе Новосибирской области были призваны не менее 300−400 человек, пишут пользователи. Часть из них шли к автобусам под «Прощание славянки». Видео опубликовала «Вёрстка», на нем слышны слова детей «папа» и плач. «Всё, папа поехал, долго сейчас не увидишь папу», — говорит женщина на записи.

В Венгерово понадобилось два автобуса «ПАЗ», чтобы вывезти мобилизованных (в сумме около 45 мест).

В Карасуке пока отправился один автобус один с 16 призывниками. Их послали в темное время суток, провожавшие чиновники заявили, что это только первая партия.

В Здвинске уехали два полных автобуса «ПАЗ» и один микроавтобус.

На различных видео прощания заметно, что мобилизиованы, в том числе люди явно старше 40. Собеседники редакции из районов области подтверждают такие факты.

Ранее источники говорили Тайге.инфо, в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.

Телеграм-канал «Алтайские крайности» приводит слова подписчиков о том, как проходит мобилизация в этом регионе. В селе Верх-Суетка Суетского района с население около 3 тыс. человек мобилизованы 70, в селе Борисово Залесовского района, где живут около 500 человек, повести получили уже 10.