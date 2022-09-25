Новосибирский депутат Госдумы заявил о «системной» проблеме с «ошибками военкоматов» при мобилизации

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Организация «частичной мобилизации» в России показала «системную» проблему в работе военных комиссариатов, которые подчиняются Минобороны РФ. На это обратил внимание новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко.

«Серия поручений от разных губернаторов разобраться с ошибками военных комиссариатов мобилизации. Отдельное уважение здесь заслуживает губернатор Колымы, который, если не ошибаюсь, первым решился это официально признать, — написал в своем телеграм-канале Аксёненко 25 сентября. — Дальше — цепная реакция губернаторов по всей стране. И это показывает, что проблема — системная. И с этой проблемой необходимо разбираться также системно».

Аксёненко связал увольнение замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова именно с «итогами первых дней после объявленной мобилизации».

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