Учителей заставляют работать на мобилизации в Новосибирской области

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Сборный пункт для «частичной мобилизации» открыли в одной из школ Бердска Новосибирской области. Учителей заставляют работать. Ранее тоже самое сделали в местном государственном медицинском колледже, где к процедуре и вовсе привлекли студенток.

В бердской школе №2 открыли «пункт оповещения военнообязанных». «Работникам прибыть в школу <…> для работы в пункте оповещения. Явка всех обязательна», — говорится в приказе и.о. директора заведения Ольги Мысякиной (копия поступила в распоряжение Тайги.инфо).

«В Бердске учителей и студентов медколледжа принудили разносить повестки, — сообщил редакции читатель, знакомый с ситуацией. — Сами же сотрудники военкомата отсиживались в школах, там же были сборные пункты. Все человеческие трагедии, крики, обмороки и истерики женщин наблюдали школьники. Учителя и студенты подвергались унижениям и агрессии со стороны жителей (и этих людей можно понять)».

Ранее, как писала Тайга.инфо, «участок оповещения» открыли в бердском филиале Новосибирского медицинского колледжа (госучреждение облправительства). Старшекурсников колледжа решили привлечь для организации «частичной мобилизации».

«Девчонки совсем молоденькие, голос тонкий-тонкий, им страшно! Девушка-студентка позвонила — чуть не плачет! Как их можно отправлять разносить повестки? — говорила ранее независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. — Их матерят, в одной квартире мужик попытался с лестницы столкнуть. Вы что делаете, ироды? У вас что, мужчин в погонах нет для этой работы?»

При этом студентов-медиков, которых отправляют с повестками, переводят на дистанционное обучение.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

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