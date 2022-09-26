Учителей заставляют работать на мобилизации в Новосибирской области
Сборный пункт для «частичной мобилизации» открыли в одной из школ Бердска Новосибирской области. Учителей заставляют работать. Ранее тоже самое сделали в местном государственном медицинском колледже, где к процедуре и вовсе привлекли студенток.
В бердской школе №2 открыли «пункт оповещения военнообязанных». «Работникам прибыть в школу <…> для работы в пункте оповещения. Явка всех обязательна», — говорится в приказе и.о. директора заведения Ольги Мысякиной (копия поступила в распоряжение Тайги.инфо).
«В Бердске учителей и студентов медколледжа принудили разносить повестки, — сообщил редакции читатель, знакомый с ситуацией. — Сами же сотрудники военкомата отсиживались в школах, там же были сборные пункты. Все человеческие трагедии, крики, обмороки и истерики женщин наблюдали школьники. Учителя и студенты подвергались унижениям и агрессии со стороны жителей (и этих людей можно понять)».
Ранее, как писала Тайга.инфо, «участок оповещения» открыли в бердском филиале Новосибирского медицинского колледжа (госучреждение облправительства). Старшекурсников колледжа решили привлечь для организации «частичной мобилизации».
«Девчонки совсем молоденькие, голос тонкий-тонкий, им страшно! Девушка-студентка позвонила — чуть не плачет! Как их можно отправлять разносить повестки? — говорила ранее независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. — Их матерят, в одной квартире мужик попытался с лестницы столкнуть. Вы что делаете, ироды? У вас что, мужчин в погонах нет для этой работы?»
При этом студентов-медиков, которых отправляют с повестками, переводят на дистанционное обучение.
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