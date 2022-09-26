Расстрелявший иркутского военкома: «Щас все поедем домой»

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Подозреваемый в расстреле военкома Усть-Илимска Иркутской области перед нападением сказал призывникам, что «все поедем домой». Собеседники СМИ положительно характеризуют молодого человека. Его мать говорила, что он был очень расстроен из-за мобилизации его друга, который не служил в армии.

25-летний Руслан Зинин расстрелял военкома Усть-Илимска Александра Елисеева прямо на призывном пункте 26 сентября. Военный сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой». Об этом РБК сообщил очевидец стрельбы Сергей Шевченко: «Сегодня примерно в 11:40 пришли в военкомат, отдали документы. В первом часу военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и все в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему, сказал „щас все поедем домой“ и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал. Сейчас нахожусь в СК».

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Руслан Зинин «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии, рассказала его мать «Астре»

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — отметила Марина Зинина.

Друг детства Руслана Денис Соловьёв характеризует Зинина как скромного и воспитанного парня. «Рос в благополучной семье, с хорошими родителями. Насчет данной ситуации ничего не могу сказать», — ответил Соловьев.

Еще один знакомый Зинина, который работал вместе с ним, рассказал РБК, что тот «был адекватным»: «Примерно года три-четыре назад мы с ним работали на бетонном заводе. Я его стажировал на бетоносмесителе. В принципе, был адекватным, в меру общительным, незамкнутым. Что его сподвигло на такой поступок, понять не могу. Приходила ли ему повестка, не в курсе».

Следственный комитет завел уголовное дело по факту стрельбы в военкомате. В Росгвардии утверждают, что Зинин не числится среди владельцев оружия, из которого стрелял.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.