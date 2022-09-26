Число погибших после стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15
26 Сен 2022, 16:14
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 15. Большинство из них дети.
«В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и четверо взрослых», — заявили в СК РФ.
Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и два взрослых.
Стрельба началась во время урока в школе №88 26 сентября, когда неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.
Установлена личность напавшего. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы, сообщили в СК.
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