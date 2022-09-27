Друг расстрелявшего иркутского военкома мужчины погиб в «спецоперации»

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Друг расстрелявшего иркутского военкома мужчины погиб в «спецоперации»
27 Сен 2022, 14:35

Стали известны мотивы стрельбы в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. Лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а теперь брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию».

Телеграм-канал Baza узнал подробности дела 25-летнего Руслана Зинина, подозреваемого в расстреле военкома Усть-Илимска Александра Елисеева.

«Следователи допросили Руслана Зинина, устроившего стрельбу в Усть-Илимском военкомате. По словам Зинина, на такой поступок он решился после того, как повестку получил его двоюродный брат — 21-летний Гуров Василий, — пишет издание без ссылки на источник. — При этом Руслан рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в марте 2022 года во время спецоперации погиб его лучший друг, 19-летний Даниил».

Зинин пришел в военкомат 26 сентября вместе со всеми мобилизованными. Во время выступления военкома Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой». Его мать рассказала, что молодой человек «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии.

За день до этого в эфире федерального канала шоумен Владимир Соловьёв призвал «расстреливать» военных комиссаров за ошибки в организации мобилизации.


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