Арестован обвиняемый в стрельбе по иркутскому военкому

Суд взял арестовал на два месяца 25-летнего Руслана Зинина, обвиняемого в стрельбе по военкому в Усть-Илимске.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года», — сообщили «Интерфаксу» в суде.



26 сентября Руслан Зинин пришел в военкомат вместе со всеми мобилизованными. Во время выступления военкома Александра Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой».

Позже стало известно, что лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а теперь брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию».