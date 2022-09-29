Новосибирского экс-сенатора Лаптева отправили в СИЗО

29 Сен 2022, 06:53

Главу комиссии новосибирского заксобрания по экологии, бывшего сенатора Владимира Лаптева арестовали. Его подозревают в получении взятки.

Центральный районный суд Новосибирска отправил Лаптева в СИЗО до 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Депутата подозревают по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

Лаптева задержали 27 сентября, сообщили источники Тайги.инфо. В Следственном комитете не комментируют дело. По сведениям источника ТАСС, Лаптев в должности председателя комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии.

«В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению», — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

Лаптев и сам занимает должность главы комиссии на оплачиваемой основе. У него два заместителя, и только один из них работает на постоянной основе, то есть получает зарплату из бюджета. Это Юрий Кошкин, занявший пост в мае 2021 года.

Кошкин избран по территориальной группе списка «ЕР» именно там, где Лаптев прошел по одномандатному округу №3 — в Северном и Куйбышевском районах.

Все подробности дела читайте здесь


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
29 Сен, 08:09
Родители держали 13-летнюю дочь на цепи в Красноярском крае
29 Сен, 07:01
Алтайский военком обвинил самих россиян в том, что их могут ошибочно мобилизовать
29 Сен, 06:53
Новосибирского экс-сенатора Лаптева отправили в СИЗО
29 Сен, 06:24
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 208
29 Сен, 06:06
Военком Новосибирской области публично заявил, что женщин нет среди мобилизованных. Это не так
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования