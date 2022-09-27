Подробности дела новосибирского экс-сенатора Лаптева: должность другому депутату в обмен на зарплатную карту

© council.gov.ru. Владимир Лаптев (в центре)

Источник рассказал подробности уголовного дела главы комиссии новосибирского заксобрания по экологии, экс-сенатора Владимира Лаптева («Единая Россия»). Ему могут вменять взятку от депутата-списочника из «Единой России» за кресло зампреда комиссии.

ФСБ задержала главу комиссии по экологии новосибирского заксобрания Владимира Лаптева, сообщили источники Тайги.инфо в силовых структурах. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК (получение взятки).

В Следственном комитете не комментируют дело. По сведениям источника ТАСС, Лаптев в должности председателя комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии.

«В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению», — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

Лаптев и сам занимает должность главы комиссии на оплачиваемой основе. У него два заместителя, и только один из них работает на постоянной основе, то есть получает зарплату из бюджета. Это Юрий Кошкин, занявший пост в мае 2021 года.

Кошкин избран по территориальной группе списка «ЕР» именно там, где Лаптев прошел по одномандатному округу №3 — в Северном и Куйбышевском районах.

О Кошкине известно, что он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и имеет специальность инженера по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Он участвовал в первой Чеченской войне. В конце 1990-х решил уволиться из армии. «Времена были тяжёлые, деньги не платили месяцами, а нужно было кормить семью», — говорил он в интервью «Ведомостям заксобрания».

Юрий Кошкин, фото Валерия Панова, «Ведомости заксобрания»

Кошкин говорил, что в Новосибирской области он оказался, потому что «приехал в гости к армейскому другу в Куйбышев». «И так мне понравилось в Сибири, что решили сюда перебраться. Начали заниматься бизнесом, связанным с производством, продажей и переработкой сельхозпродукции, что в итоге и привело меня к тому делу, которым я занят последние 12 лет», — отмечал он.

Кошкин утверждал, что в 2008-м решил выкупить банкротившееся «Куйбышевское хлебоприемное предприятие». Когда он баллотировался в депутаты заксобрания, он был директором ООО «НКН» — компания и занимается производством хлеба и муки. Кроме того, Кошкин в разные годы был директором ООО «Каинский урожай» и ООО «Агросоюз». Сейчас «НКН» и «Каинский урожай» возглавляет Оксана Кошкина, а «Агросоюз» — Алексей Королев.

Более того, совладельцем ООО «НКН» ранее был Юрий Владимирович Лаптев. Экс-сенатора, попавшего под уголовное дело, напомним, зовут Владимир Лаптев.

Что известно о Лаптеве

Владимир Лаптев родился в 1962 году. Окончил Окончил Омскую академию МВД России и Томский государственный университет. Избирался в новосибирский парламент с 2005 года, член фракции «ЕР».

Известно, что до 2005 года он был замдиректора Новосибирского юридического института, филиала Томского государственного университета. Никаких иных подробностей о прежнем роде занятий в его официальной биографии нет. Собеседники Тайги.инфо связывали его с силовыми структурами.

В то же время, в базе ГАС. Выборы указано, что в 2005 году Лаптев занимал пост инженера по надзору за строительством в ООО «Инвестиционная компания „Бизнесстрой“».

Соучредителем «Бизнесстроя» был бизнесмен Валерий Башуров. Он, по данным сервиса «Контур.Фокус», связан с активами в разных сферах, и, в частности, возглавлял ООО «Агропарк Тальменка». Основным владельцем этой фирмы, в свою очередь, является ООО «Си Эйч Коммьюникейшенс». Про эту компанию Тайга. инфо рассказывала подробно.



С 2017 года новосибирская фирма регулярно получает государственные контракты на освещение деятельности органов власти или федеральных учреждений, а также на организацию различных форумов.

Кроме того, некоторое время Лаптев был соучредителем и председателем новосибирского дачного некоммерческого партнерства «Березовое». Вместе с ним «Березовое» принадлежало бывшему начальнику ГИБДД по Новосибирской области Сергею Штельмаху (уволен «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»), застройщику Игорю Тихонову (получал подряды от администрации Куйбышева, а Лаптев избирался в заксобрание по округу в Куйбышевском районе), а также Николаю Золотухину. Последний возглавлял управделами новосибирского губернатора. В качестве зарегистрированной деятельности ДНП обозначены «выращивание овощей» и «прочих плодовых и ягодных культур».

В 2015 году Лаптев стал сенатором от новосибирского заксобрания. В 2020-м он снова выиграл выборы в заксобрание. Возглавил комиссию по экологии.

По официальным данным, в 2021-м депутат заработал 2,9 млн рублей. У него есть особняк площадью 368 кв. метров, а на одном из несовершеннолетних детей записаны два участка размером 2,2 тыс. кв. метров и некий «объект» площадью 200 «квадратов».

Лаптев стал уже пятым депутатом из «Единой России» в нынешнем созыве, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Сначала силовики пришли к главе строительного комитета, влиятельному депутату Александру Морозову, который какое-то время возглавлял «ЕР» в Новосибирской области. Затем стало известно о деле в отношении зампреда бюджетного комитета Валентина Сичкарёва. Первый сам сдал мандат, второго лишили кресла после обвинительного приговора суда.



Кроме того, в Новосибирске начал суд над Глебом Поповцевым по делу о мошенничестве. Он полностью отрицает вину. Дело возбуждено и в отношении Ивана Сидоренко.

Тайга.инфо