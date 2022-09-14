Чем владеет попавший под уголовное дело новосибирский депутат Сидоренко

© vk.com/sidorenkonsk. Иван Сидоренко (слева)

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата новосибирского заксобрания Ивана Сидоренко («Единая Россия»). Он возглавляет одну из крупнейших строительных компаний региона, которая была одним из спонсоров партии власти. Тайга.инфо рассказывает о парламентарии и его активах.

В отношении Ивана Сидоренко возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сам Сидоренко на момент публикации не ответил на звонки и сообщения Тайги.инфо.

14 сентября в группе поддержке Сидоренко во «ВКонтакте» вышел пост об окончании ремонта перекрестка на его избирательном округе. А еще 1 сентября Сидоренко вместе с вице-губернатором Сергеем Нелюбовым и сенатором Александром Карелиным открывали новую школу.

В уголовном деле может идти речь об операциях с земельным участком площадью около 16 тыс. кв. метров в Калининском районе. Ущерб, по данным СМИ, оценивается свыше 160 млн рублей.

Иван Сидоренко считается одним из самых ресурсных депутатов регионального парламента. Впервые он избрался в горосвет Новосибирска как самовыдвиженец в 2010 году, но сразу вошел во фракцию единороссов. Его отец Леонид Сидоренко, основатель строительной компании «Энергомонтаж», к тому времени уже был депутатом заксобрания области. Сидоренко-старший скоропостижно скончался в 2012 году, и уже через год его сын уверенно выиграл довыборы в парламент по его округу. С тех пор он успешно избирается в заксобрание.

Сейчас Сидоренко занимает пост замглавы строительного комитета.

Активы Сидоренко

Иван Сидоренко возглавил компанию «Энергомонтаж» после смерти отца. Она застраивает микрорайон Родники. Ее выручка в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — более 50 млн. Фирма принадлежит Елене Сидоренко и Владимиру Каличенко.

Одним из топ-менеджеров «Энергомонтажа» также был Андрей Каличенко, который с поста депутата горсовета в 2016 году сразу избрался в Госдуму РФ . Но в созыв 2021 года единороссы не стали его выдвигать.

С 2014 года «Энергомонтаж» получил несколько муниципальных и государственных подрядов. Например, на строительство детского сада и школы в Калининском районе (на общую сумму более 420 млн рублей) и на продажу квартиры для областной прокуратуры.

Кроме того, Иван Сидоренко возглавляет более 20 других компаний. Среди них ООО «СК „Родник“» (выручка в 2021 году превысила 120 млн), ООО «Лига-Строй» (выручка 1,3 млрд), ООО «Завод крупнопанельного домостроения „Энергомонтаж“» (585 млн) и управляющую компанию «Сибирская инициатива» (665,6 млн).

Официальный доход Сидоренко в 2021 году, по данным заксобрания — 22,44 млн рублей. Среди прочего у него есть мотоциклы Harley-Davidson FLHX и Honda NRX1800.

По данным ЦИК РФ, «Энергомонтаж» был одним из спонсоров «Единой России».

Леонид Сидоренко стал уже четвертым депутатом из «Единой России» в нынешнем созыве, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Сначала силовики пришли к главе строительного комитета, влиятельному депутату Александру Морозову, который какое-то время возглавлял «ЕР» в Новосибирской области. Затем стало известно о деле в отношении зампреда бюджетного комитета Валентина Сичкарёва. Первый сам сдал мандат, второго лишили кресла после обвинительного приговора суда.

Кроме того, в Новосибирске начал суд над Глебом Поповцевым по делу о мошенничестве. Он полностью отрицает вину.

Тайга.инфо