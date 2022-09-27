Новосибирский депутат и экс-сенатор Лаптев задержан

© Наталья Гредина
Новосибирский депутат и экс-сенатор Лаптев задержан
27 Сен 2022, 05:14

В Новосибирской области задержан бывший сенатор, депутат заксобрания Владимир Лаптев. Это уже пятый единоросс в нынешнем созыве регионального парламента, к которому пришли силовики.

ФСБ задержала главу комиссии по экологии новосибирского заксобрания Владимира Лаптева, сообщили два источника Тайги.инфо в силовых структурах.

«Идут обыски», — отметил один из собеседников редакции, уточнив, что речь идет об уголовном деле о получении взятки (ст. 290 УК).

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области сказали, что не комментируют ситуацию.

Владимир Лаптев родился в 1962 году. Окончил Томский государственный университет. С Избирался в новосибирский парламент с 2005 года, член фракции «ЕР». В 2015-м стал сенатором от заксобрания.

В 2020-м Владимир Лаптев снова выиграл выборы в заксобрание. Возглавил комиссию по экологии.

Лаптев стал уже пятым депутатом из «Единой России» в нынешнем созыве, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Сначала силовики пришли к главе строительного комитета, влиятельному депутату Александру Морозову, который какое-то время возглавлял «ЕР» в Новосибирской области. Затем стало известно о деле в отношении зампреда бюджетного комитета Валентина Сичкарёва. Первый сам сдал мандат, второго лишили кресла после обвинительного приговора суда.

Кроме того, в Новосибирске начал суд над Глебом Поповцевым по делу о мошенничестве. Он полностью отрицает вину. Дело возбуждено и в отношении Ивана Сидоренко.


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