Раненый иркутский военком вышел из комы

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Военком Александр Елисеев, в которого стрелял житель Усть-Илимска, выведен из медикаментозной комы. Он в тяжелом состоянии.

«На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Он выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские лечебные мероприятия», — рассказал главный Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.



26 сентября Руслан Зинин пришел в военкомат вместе со всеми мобилизованными. Во время выступления военкома Александра Елисеева, Зинин начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Руслан достал обрез и начал стрелять в военкома.

Военный попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой».

Позже стало известно, что лучший друг стрелявшего погиб при «спецоперации» в Украине в свои 19 лет в марте 2022 года, а теперь брату нападавшего вручили повестку на «частичную мобилизацию».