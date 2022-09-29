Вице-спикер от ЛДПР в новосибирском заксобрании назвала недовольство коллег неэффективными тратами бюджета «раскачиванием лодки»

© Кирилл Канин. Наталия Красовская

Новосибирские депутаты вновь заявили о неэффективности методов государственно-частного партнерства между правительством и группой «ВИС» при строительстве социальных объектов. Но представительница ЛДПР Наталия Красовская, которую связывают с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («Единая Россия») сравнила разговоры о возможной коррупции с «раскачиванием лодки» перед губернаторскими выборами.

Новосибирское заксобрание обсудило срыв сроков строительства семи поликлиник по договору облправительства с группой компаний «ВИС». Ранее губернатор Андрей Травников увеличил бюджетные затраты на проект, несмотря на требования депутатов отказаться от этой идеи и вычеркнуть из соглашения часть объектов, которые не начали возводить.

«Это всё больше и больше напоминает какую-то схему, когда так называемый концессионер, частный партнер строит всё за государственные деньги, а потом еще и получает компенсацию из бюджета непонятно за что. Никто из депутатов не говорит, что поликлиники строить не надо. Поликлиники нужно строить, но дешевле и качественнее, — подчеркнул депутат Вячеслав Илюхин. — Сейчас вот говорят, что уже начали и в 2024 году точно сдадим. А если нет? Если поликлиники не будут сданы в 2024 году, что грозит концессионеру? Напомню, что они должны были быть сданы в августе 2022 года. Вообще, какие объекты, которые у нас строили по ГЧП и концессиям сданы вовремя? Стадион не сдан — как нас уверяют, по геополитическим объективным причинам. Ну в Омске, видимо, другие [причины] - там стадион сдается. Начали позже нас, построили дешевле. Инфекционная больница не сдана, мусорные полигоны — тоже нет, а мы столько лет платили за мусор по повышенным тарифам, накопили долги перед перевозчиками. В том числе должны нашему муниципальному предприятию „Спецавтохозяйство“ должны, если не ошибаюсь, 370 млн».

179161

Илюхин отметил, что после расторжения концессии на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов отходов с группой «ВИС», новые договоры также может получить «предприятие, связанное с ГК „ВИС“».

«Сейчас говорят, что во время спецоперации не раскачивайте. Я вообще не понимаю — это как? ***** [спецоперация] всё спишет? Я другой точки зрения придерживаюсь. Недавно слушал интервью с Александром Дугиным, он сказал, что любое неэффективное расходование бюджетных средств должно незамедлительно пресекаться, а в случае обнаружения коррупционной составляющей пресекаться по законам военного времени. Поскольку уже понятно, что ни правительство, ни губернатор реагировать на это как-то не собираются, я считаю, что в ситуацию пора вмешаться правительству Российской Федерации. Думаю, что другого выхода у нас просто нет».

На выступление остро отреагировала вице-спикер заксобрания от ЛДПР Наталия Красовская.

«Илюхин в своей речи сослался на слова Дугина о случаях обнаружения коррупционной составляющей, а до этого несколько раз высказался по поводу некоторых сумм,. Возникает вопрос, у нас совершенно конкретная установка — это запросы в контролирующие органы и в случае обнаружения каких-то нестыковок у нас есть возможность обратиться в силовые структуры. Сейчас совершенно неподходящее время для того, чтобы какие-то конфликтные ситуации выносить в публичное пространство, — считает Красовская. — Если у вас на руках нет доказательств конкретных нарушений это, на мой взгляд, очень сильно смахивает на попытку повлиять на предстоящую предвыборную кампанию».

Выяснилось, что Красовская говорит о губернаторской кампании, запланированной на 2023 год. «И это очень сильно смахивает на то самое раскачиваение лодки в весьма сложное время», — утверждает она.

Она поддержала концессии и ГЧП и призвала депутатов «осознавать ответственность».

Наталия Красовская родилась в 1966 году. Впервые попала в заксобрание в 2015 году по списку ЛДПР. Тогда она числилась директором московского АНО «Центр организации культурных и научно-образовательных мероприятий Рад», учредителем которого и являлась вместе с Галиной Герасимовой. Красовская также была предправления «Ассоциации научных сотрудников „Сибирская академическая книга“» (уже ликвидировано).

В 2020-м Красовская также прошла в заксобрание по списку ЛДПР. Тогда она числилась доцентом Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Она называла себя «политическим психологом». Она также была помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который в 2021-м перешел из ЛДПР в «ЕР». Его группу влияния в горсовете и заксобрании связывают со строительной компанией «Расцветай».