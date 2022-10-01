Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 210

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:40 Осенний призыв в армию РФ отложили на 1 ноября из-за перегруженности военкоматов на фоне «частичной» мобилизацией. Решение принято, чтобы «не усугублять» ситуацию, заявил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



14:00 Глава Хакасии Валентин Коновалов сам поехал инспектировать условия размещения мобилизованных земляков в лагере на территории Омской области. Видео опубликовал телеграм-канал «Свободная Хакасия».

«Глава Хакасии срочно отправился в Омск для решения вопроса о размещении мобилизованных граждан, — пишет канал. — <…> Ребята сытые, одетые, в тепле и обеспечены всем необходимым».

Из видео следует, что мобилизованных разместили в палатках, а возле лагеря поставили видеоэкран, на котором запустили изображение российского триколора.

13:31 Новосибирский губернатор Андрей Травников ввел частичный сухой закон в Академгородке из-за мобилизации.



Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе 1 км от Новосибирского высшего военного командного училище (НВВКУ), где размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Кроме того, запрет на торговлю спиртным установлен в 300 метрах от военкоматов.



В радиусе 1 км от НВВКУ находится, как минимум, восемь гастрономов с алкогльной продукцией, а также несколько точек, продающих пиво на разлив, следует из данных сервиса «2ГИС». В эту зону, в частсности, попадают супермаркеты «Мария-Ра», «Золотая Роща», «Ярче» и «Светофор».

13:07 Объемы импорта продуктов в Сибирь выросли на 6% в январе-августе 2022 года. Особенно сильно вырос импорт из Узбекистана: капусты (в 4,5 раза), томатов (2,4 раза), лука (4,7 раза), нектаринов (2,8 раза), слив (2,5 раза), вишни и черешни (1,5 раза). Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Экспорт продуктов из регионов Сибири вырос на 20%, особенно серьезно увеличился вывоз семян льна и рапсового масла в Китай (в 2,1 и 2,2 раза соответственно).

12:36 Вице-спикер Мосгордумы и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев показал, в каких условиях находятся мобилизованные в Новосибирске. Он утверждает, что фотографии прислал ему подписчик.

«Вот так разместили на ночь мобилизованных прибывших в Новосибирск. В доме молодёжи. Без мест для сна. Рядовых и офицеров не разделяют. Общим скопом. Ни организовать нормально не могут, ни обеспечить. Все со своим… Цирк… Долбаный цирк!» — цитирует Медведев подписчика.



О проблемах с организацией размещения мобилизованных в Новосибирске рассказывали и приехавшие в регион призывники из Иркутской области.

Напомним, что на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных размещали в одном из местных ДК. Призывную комиссию в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников.



t.me/MedvedevVesti



12:22 Большинство российских сотрудников корпорации Apple переехали в Кыргызстан, сообщил источник «Ведомостей» в крупной отраслевой ассоциации. В этой стране родился нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов.



Активная работа по подготовке к переезду началась еще весной 2022 года, пишет издание.

12:05 Центробанк РФ обязал банки проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Решение действует с 1 октября.



Регулятор объясняет требования «дополнительной защитой от кибермошенников».

11:25 Объемы фальсифицированного цемента выросли в Сибири на 25%. Производители поняли, что им ничего не угрожает, заявили в компании «Сибирский цемент».

Все подробности читайте здесь.

10:30 Бурятская журналистка Евгения Балтатарова, задержанная в Астане после объявления в международный розыск со стороны России, рассказала подробности дела. От казахстанской полиции она узнала, что 23 марта в ее отношении завели дело по ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Сама журналистка уехала из РФ еще 8 марта.

«На меня кричали, угрожали, что оставят на ночь в обезьяннике, если не подпишу документы. В основном это была подписка о невыезде, — написала Балтатарова в своем телеграм-канале. — Меня пытались насильно дактилоскопировать, без моего согласия сфотографировали на личный телефон сотрудника, говорили, что у меня нет прав, так как я задержана и вообще в розыске. Ко мне два часа не пускали адвоката, ссылаясь на то, что у нее нет от меня письменного ордера. В конце-концов меня отпустили, я ничего не подписала, но написала жалобу на сотрудников, которые нарушили мои права».

Но в итоге заместитель начальника РОВД объяснил, что местным силовикам нужно было только зафиксировать факт, что они ее обнаружили: «Но странная процедура подписания документов ставит в тупик. Так как по ним я сразу лишаюсь многих прав. Нельзя покидать Астану, нужно отмечаться у инспектора и т. д. В перспективе, как и говорили полицейские, в Астану могут приехать российские оперативники и забрать меня домой в Россию».

В то же время Балтатарова готова сотрудничать с полицией Казахстана в рамках закона этой страны и, несмотря на предложения покинуть ее, она остается, потому что считает, что здесь «на самом деле ничего не угрожает»: «Полгода назад я приехала сюда в поисках спокойного места, где могу работать и мыслить свободно. И я остаюсь в этом мнении. <…> Казахстан уже стал мне родным, а его граждане добрыми друзьями. Я не хочу уезжать, по крайней мере пока в моей стране не настанет мир».

09:55 Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем россиянам, обратившимся с соответствующим запросом, заявил глава иммиграционного агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

« Граждане РФ обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ», — сказал чиновник.



С начала «частичной» мобилизации в РФ в Монголию въехали более 6 тыс. россиян.

09:46 27-летний рэпер из Краснодара Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой из-за мобилизации. Его тело нашли возле многоэтажки.

Перед смертью Петунин записал видеообращение, в котором рассказал, что не хочет быть мобилизованным: «На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы».

В день смерти Иван выпустил новый альбом — Walk Out Boy 3. «Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — написал он во «ВКонтакте».

Главное на утро 1 октября

• Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «экстремистским» движение «Весна». Иск подан в местный городской суд.



Ведомство утверждает, что деятельность «Весны» «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ». Прокуратуре также не нравится, что активисты «формируют общественное мнение о необходимости смены власти в РФ»: «В этих целях используются различные политические технологии воздействия на принятие органами государственной власти решений, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок».

Конкретных примеров прокуратура не приводит. В самой «Весне» подчеркнули, что движение продолжит работу.

• Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина о готовности к переговорам. «Мы готовы к диалогу с Россией. Но уже с другим президентом России», — подчеркнул Зеленский.

На фоне заявлений о присоединении к РФ подконтрольных ее армии территории Украина подает заявку на вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не будет вступать в прямой конфликт с РФ, но обязательства по поддержке Украины не изменятся.

• На фоне объявленной «частичной» мобилизации Путин подписал указ и об очередном воинском призыве. По нему в армию должны быть призваны 120 тыс. человек. Мероприятия с 1 ноября по 31 декабря, хотя обычно осенняя призывная кампания стартовала 1 октября.

• Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»), который ранее утверждал, что поехал участвовать в «спецоперации», оказался замечен в Кремле. Теперь он утверждает, что является добровольцем, а не кадровым военным и якобы получил разрешение руководства на участие в мероприятии.

«Что в этом такого? Что вы думаете, человек там должен вообще безвылазно находиться, что ли?» — сказал единоросс. По недавним поправкам в УК самовольное оставление места службы действующим военным в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК) грозит 5−10 годами колонии.

Милонов утверждал, что у него позывной «Густав».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.