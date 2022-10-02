Забайкальский депутат Госдумы заявил об исчезновении у Минобороны 1,5 млн комплектов формы

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Забайкальский депутат Госдумы заявил об исчезновении у Минобороны 1,5 млн комплектов формы
02 Окт 2022, 11:43

Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв не исключил новую волну мобилизации и задался вопросом, куда делись 1,5 млн комплектов формы.

«Мне до сих пор непонятно, куда делись 1,5 млн комплектов [формы], которые хранились на пунктах приема личного состава. У нас сегодня проблемы то с формой, то ещё с чем-то. Оно всё было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!», — заявил Гурулёв.

«Сегодня у нас есть пункты приема личного состава. Их сегодня надо уже укомплектовать на будущее. Не дай бог, обстановка не будет позволять, и нам скажут надо еще [мобилизовать]», — сказал он.

Он не исключил новую волну мобилизации, но отметил, что есть время подготовиться.

Депутат также резко раскритиковал раскритиковал Минобороны после ухода войск РФ из Лимана, писала Тайга.инфо.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.

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