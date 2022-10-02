Забайкальский генерал-единоросс из Госдумы присоединился к Кадырову в критике Минобороны

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв (слева)

Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв резко раскритиковал Минобороны после ухода войск РФ из Лимана. Ранее он предлагал лишить людей канализации.

«Красный Лиман оставлен. Я не могу объяснить эту сдачу с точки зрения военного. Наверное, это знаковый рубеж не только военный, но и политический, особенно сейчас. Это не скоротечный бой был, там оборонялись не только силы ЛДНР, сердцем обороны достойно являлось подразделение 20-й общевойсковой армии и 144-й дивизии, — утверждает депутат Госдумы. — <…> Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку. Я согласен полностью с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в этой части. Проблема не в том, что командующий группировкой Центрального военного округа неправильно оценил обстановку. Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз».

Ранее Минобороны РФ признало потерю Лимана, объявив, что «в связи с созданием угрозы окружения» российские войска были отведены «на более выгодные рубежи». Город вернулся под контроль Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в его потере командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Кадыров утверждает, что Лапин руководил обороной участка и якобы не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». «Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России [от президента Р Ф Владимира Путина] за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», — добавил единоросс.

Глава Чечни заявил, что Лапин — «бездарь», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе»: «Армейский непотизм не доведет до хорошего».

Теперь и Гурулёв утверждает, что «проблема на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой». На этой набережной находится Минобороны Р Ф под руководством Сергея Шойгу. Персональные претензии у единоросса нашлись к Генштабу во главе с Валерием Герасимовым: «Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится».

Сам генерал-лейтенант Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.

Ранее Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, людей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.