Забайкальский генерал-единоросс из Госдумы присоединился к Кадырову в критике Минобороны
Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв резко раскритиковал Минобороны после ухода войск РФ из Лимана. Ранее он предлагал лишить людей канализации.
«Красный Лиман оставлен. Я не могу объяснить эту сдачу с точки зрения военного. Наверное, это знаковый рубеж не только военный, но и политический, особенно сейчас. Это не скоротечный бой был, там оборонялись не только силы ЛДНР, сердцем обороны достойно являлось подразделение 20-й общевойсковой армии и 144-й дивизии, — утверждает депутат Госдумы. — <…> Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку. Я согласен полностью с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в этой части. Проблема не в том, что командующий группировкой Центрального военного округа неправильно оценил обстановку. Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз».
Ранее
Кадыров утверждает, что Лапин руководил обороной участка и якобы не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». «Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России [от
Глава Чечни заявил, что Лапин — «бездарь», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе»: «Армейский непотизм не доведет до хорошего».
Теперь и Гурулёв утверждает, что «проблема на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой». На этой набережной находится
Сам генерал-лейтенант Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.
Ранее Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, людей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.