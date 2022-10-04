Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 213

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

15:14 МВД заявило о задержании «владельцев сети Telegram-каналов, публиковавших фейки о высокопоставленных лицах и требовавших деньги за ее удаление», передает РИА Новости.

О том, по какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

14:34 Совфед РФ одобрил ратификацию договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, а также подконтрольных ВС РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

14:00 Иркутским судьям предложили скинуться на «спецоперацию». Различные суды региона поучили письмо об этом, сообщили в местном движении «Новая Россия — свободная страна».

Авторы письма сравнивают нынешнюю ситуацию с 1941 годом и лозунгом Сталина «Всё для фронта, всё для победы» и предлагают «осуществить сбор» по судам, «привлекая мировых судей и судей, находящихся в отставке, коллективы аппаратов судов».



Как уточнили Тайге. инфо активисты, письмо могли рассылать от иркутского реготделения «Российского объединения судей». По сведениям редакции, получателем денег указана некая «Ольга Васильевна». Так зовут заместителя председателя Иркутского регионального отделения «Российского объединения судей» Ольгу Егорову, которая числится судьей областного суда. Местное отделение объединения судей возглавляет судья Верховного суда РФ в отставке Юрий Сидоренко.



«В настоящее время по всей стране набирает обороты движение, цель которого оказание материальной помощи боевым защитникам Русского Мира, а также гражданам, волею судеб оказавшимся в местах проведения боев», — сказано в письме (орфография сохранена).



13:53 Власти захотели дать по 5 кг рыбы семьям мобилизованных на Сахалине. Об этом заявил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Михаил Шувалов.

«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 кг на человека», — цитирует Шувалова «Сах.ком».

Ранее в Туве семьям начали давать за мобилизованных мужчин по одному барану.

13:37 Депутат Госдумы РФ Сергей Обухов (КПРФ) обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина, недавно признавшегося в основании ЧВК «Вагнер», в «демарше».

Обухов призвал оценить «деятельность тех лиц, и информационных ресурсов, которые еще недавно выступали против любой мобилизации, а также требовали „больше развлечений“». «Речь, на наш взгляд, идет о прямой идеологической и информационной диверсии, прямо направленной против основ безопасности нашего государства. Отметим также, что демарш Кадырова/Пригожина, с нашей точки зрения, относится и к этим представителям партии капитуляции», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», поддержал Кадырова, предложившего отправлять на фронт силовиков. Глава Чечни предлагал мобилизовать сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, таможни и Следственного комитета. В первую очередь необходимо мобилизовать тех, «кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны — военнослужащих по контракту, уволенных в запас», также считает Пригожин: «Особенно [должны подлежать мобилизации] те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля, а также представители государственных структур и силовых ведомств».

13:33 С 21 сентября в Казахстан въехало около 200 тыс. россиян, выехало 147 тыс., заявил министр внутренних дел страны Мурат Ахметжанов, передает Orda.

Но вот желающих получить гражданство пока немного. «Цифра очень маленькая. Насколько помню, всего 68 заявлений на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их», — отметил Ахметжанов.

13:20 Североатлантический альянс опасается, что Россия может провести ядерные испытания на границе с Украиной, и предупредил об этом союзников, пишет The Times. По словам высокопоставленного источника издания в сфере обороны, в НАТО полагают, что испытания могут пройти в Черном море. Это был бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия в Украине, пишет газета: хотя такой сценарий «не исключен», он сопряжен со значительными рисками, в том числе для самой России, цитирует издание РБК.

Кремль неоднократно исключал возможность применения ядерного оружия в Украине. Впрочем, в недавних речах Путин напомнил, что страна «располагает различными средствами поражения», и утверждал, что США «создали прецедент», применив ядерное оружие в Японии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. В Пентагоне осуждают «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, но пока не видят, чтобы хоть что-нибудь указывало, что та готова использовать его в Украине, говорил министр обороны США Ллойд Остин.

12:50 Cемьи мобилизованных жителей Кемеровской области начали получать выплаты прямо из регионального бюджета. «Всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации с 16 сентября», — сообщили в региональном правительстве.

Средства перечислены 435 семьям.

12:16 В России впервые в истории сократился мобильный интернет-трафик, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

Во втором квартале 2022 года объем трафика составил 8,35 млрд Гб, тогда как в первом был 8,45 млрд Гб. Спад составил 2,3%. До этого мобильный интернет-трафик только рос в РФ.

Снижение может быть связано с блокировками ресурсов, введенными Роскомнадзором после начала «спецоперации», и отказом от работы в России части иностранных сервисов.

11:52 Сайт госуслуг запустил форму для обжалования ошибочной мобилизации. Подать заявление может и мобилизованный, и его близкий.

11:36 Экс-помощница генерального директора аэропорта «Пулково» Анастасия Похилова оскорбляла посетителя ресторана DELMAR resort&beach в Комарово и угрожала ему повесткой. Тот ей якобы «запретил петь патриотичекие песни группы Любэ», пишет «Авиторщина».

«Перед тобой помощник генерального директора Пулково. Я помогала всему городу, потому что я добрый человек. А ты — сука, я тебе устрою кузькину мать. Завтра повестка придет. Жди», — орала на видео женщина, которая утверждала, что «пережила пандемию и спецоперацию».

Впрочем, Похилова уже месяц как не работает позиции помощницы гендиректора аэропорта, отметил канал.

11:20 Глава карельского Союза журналистов, независимый репортер Георгий Чентемиров уехал из России. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Моя семья вынуждена была уехать из России. Этому предшествовала травля, о которой вы знаете, а последним толчком стала объявленная Владимиром Путиным мобилизация. Мы, как и сотни тысяч граждан России, не видим для себя никакой возможности участвовать в ***** [спецоперации], которую считаем вредной, разрушительной, никому не нужной».

«Я не перестаю считать, что в России сегодня происходит катастрофа, вызванная исключительно ее руководством. И я не понимаю людей, которые этой катастрофе рукоплещут. Однако это не дает мне права на грубость, — добавил Чентемиров. — В конце концов, среди тех, кого я оскорбил, есть люди, недавно поддержавшие меня, вставшие на мою защиту. Есть и родные, близкие люди, которых я люблю».

09:59 Уже почти половина регионов Сибири объявила об окончании мобилизации или выполнению плана на ее «первый этап»: Новосибирская область, Бурятия, Хакасия, Тува и Забайкалье (здесь губернатор Александр Осипов сказал, что она «практически завершена и проведена успешно»).

Кроме того, об окончании мобилизации объявили власти Крыма, Севастополя, Адыгеи, Архангельской, Брянской, Тамбовской, Ивановской и Мурманской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Коми, Марий Эл и Еврейской автономной области.



Главное на утро 4 октября

• «Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева оштрафована на 40 тыс. рублей за исполнение песни «Червона калина». За видео, на котором она вместе с подругой поет на балконе, опубликованное в инстаграме****, на нее составили протоколы о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и «пропаганде символики экстремистских организаций» (20.3 КоАП).



Подруга Валеевой, вместе с которой они исполняли песню, получила 10 суток ареста.

Позже МВД Крыма опубликовало запись, на которой женщины приносят извинения за исполнение песни. При этом после 24 февраля композиция стала одним из символов Украины, ее исполняли многие украинские артисты и даже группа Pink Floyd.

• Правительство РФ разрешило регионам в качестве «специальной экономической меры» закупать снаряжение для военных за счет своих бюджетов. Власти субъектов федерации и бюджетные учреждения по заявкам Минобороны смогут закупать беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения, бинокли и прицелы, приборы обнаружения лазерных и оптических систем наведения, транспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие и стройматериалы.

При этом некоторые регионы это и так делали еще до объявления «частичной» мобилизации. Когда же Путин подписал указ о ней, траты региональных бюджетов, судя по заявления властей, могли вырасти еще сильнее.

• Все российские чиновники смогут получить «персональные» отсрочки от мобилизации, следует из разъяснений, опубликованных правительственным сайтом «Объясняем.рф». Граждане, профессия которых не позволяет им рассчитывать на бронь, могут получить персональную отсрочку «в исключительных случаях».

«Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции», — говорится в разъяснениях.

При этом «военное положение» в стране никто не объявлял.

• Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2022 года уменьшилось на 94 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. По итогам августа потери оценивались лишь в 54 млрд.

Больше всех в абсолютных цифрах потеряли совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (9,8 млрд, сейчас состояние оценивается в 19,1 млрд), владелец Volga Group Геннадий Тимченко, считающийся вхожим в близкий круг Путина (9,7 млрд; сейчас — 12,8 млрд), и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (9,1 млрд; сейчас — 18,9 млрд). Состояние председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга уменьшилось сразу более чем на 60% до 11,2 млрд (самое большое падение в процентном соотношении), подсчитали аналитики.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.