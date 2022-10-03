Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 212

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:20 ЦБ РФ решил использовать дополнительные процедуры для установления официальных курсов валют по отношению к рублю.

Планируется использовать отчетность банков и цифровые платформы внебиржевых торгов, заявили в пресс-службе ЦБ. Решение нужно для «более точного отражения ситуации на рынках».

13:38 Во время обстрела села Головчино Белгородской области погибла 48-летняя женщина, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения», — добавил чиновник.

13:16 Мобилизованных жителей Норильска разместили в лесу в Омской области. «Короче, сказали: „Живите как хотите, жгите костры и спите прямо на улице“», — говорит автор видео, которое опубликовал провластный телеграм-канал «МИГ». Видео также распространил местный канал «Норильск фото/видео/события».

В чатах норильчане утверждали, что ждали заселения в часть.



При этом 1 октября в Омском автобронетанковом инженерном институте выступал сибирский полпред Путина Анатолий Серышев. Он также обратился «к расквартированным в Омске резервистам, призванным в рамках частичной мобилизации», утверждает его пресс-служба: «Мы с вами живём в суровых условиях и не привыкли сгибать спину и вставать на колени перед врагом. Уверен, у нас хватит сил, духа и мужества противостоять злу, сломать миропорядок, в котором царит несправедливость».

12:21 Совкомбанк решил обанкротить сеть магазинов «Связной». Уведомление о намерении подать иск опубликовано в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

ООО «Сеть Связной» — это крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании более 2600 магазинов в 1100 городах России, более 13 тыс. продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день, говорится на сайте компании. Она специализируется на продажах смартфонов, компьютеров, аксессуаров, фото- и видеотехники.

В июле 2022 года Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Связному» и его мажоритарному акционеру — кипрской DTSRetail Ltd — на общую сумму в 6 млрд рублей. Другие совладельцы компании — «Евросеть», АО «ГК „Связной“» и Синнамон Шор ЛТД, зарегистрированное на Виргинских Британских островах.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО «Сеть Связной» в 2021 году составила 105,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 15,3 млн.

11:15 Директоров всех школ Хабаровска заставляют подать списки военнообязанных мужчин, с которыми учебные заведения готовы расстаться, чтобы отправить их на фронт, сообщил в своем телеграм-канале депутат Хабаровского района Василий Харитонов.



«На каждую администрацию школы возложили ответственность за жизни и судьбы людей.

Директора школ не имеют права подать нулевые списки, это влечет расторжение с ними трудовых договоров, — рассказал Харитонов. — Люди решают морально этическую дилемму находясь в зависимом положении».

По словам Харитонова, директора школ действуют по требованию администрации Хабаровска. Ее возглавляет Сергей Кравчук, член генсовета «Единой России».

10:49 Новосибирский губернатор Андрей Травников объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означает и когда начнутся следующие этапы, пресс-служба правительства, цитирующая чиновника, не уточняет.

«В Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание, доведенное до Новосибирской области, выполнено. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это будут уже единичные случаи», − отметил Травников.

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.



Ранее об окончании мобилизации заявили в Туве, Бурятии и Хакасии, а также в Чечне, Крыму, Адыгее и Брянской области.

10:43 Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, заявил губернатор Михаил Дегтярёв.

В регионе, по словам губернатора, было мобилизовано несколько тысяч жителей, половину из которых вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

10:25 Полиция захотела возбудить уголовное дело на журналистку Ксению Собчак, дочь сенатора Людмилы Нарусовой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного «представителя правоохранительных органов».

Утверждается, что МВД направило материалы в Следственный комитет для возбуждения дела «о распространение фейков о государственной власти». Якобы речь идет об интервью режиссера Виталия Манского, который говорил Собчак на ее YouTube-канале заявлял, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется не меньше 85% бюджета».

При этом ст. 207.3 УК, следуя из ее формулировок, предполагает возбуждение дела только в случае, если речь идет о «недостоверных сообщениях» о действиях ВС РФ или «государственных органов» РФ именно за территорией РФ.

Ранее МВД объявило в розыск Виталия Манского. Полиция возбудила уголовное дело о распространении клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК) в майском интервью Манского журналистке Ксении Собчак за те же слова о воровстве бюджета. Дело возбудили по доносу президента ММКФ, режиссера Никиты Михалкова, актера и депутата Госдумы от «СРПЗП» Николая Бурляева, а также неназванного «заявителя из регионов».



Главное на утро 3 октября

• Минобороны РФ заявило, что «подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами» уже «проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной операции».

«После завершения подготовки данные подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне» занятых территорий, а также «будут действовать в составе подразделений резерва и усиления», утверждают в министерстве.

• В Санкт-Петербурге скончался 81-летний доктор технических наук и один из ведущих специалистов по Арктике Валерий Митько, который с 2020 года находился под домашним арестом по делу о госизмене (ст. 275 УК).

По версии следствия, ученый с весны 2017 года якобы сотрудничал с китайскими спецслужбами и «собирал данные о способах и методах обнаружения подводных лодок». Митько полностью отрицал вину — он читал лекции в Даляньском университете в Китае.

«Несмотря ни на что, Валерий Брониславович прекрасно держался, много шутил, был намерен бороться до конца. Но стресс от несправедливых обвинений и условий содержания стал брать верх, — рассказали адвокаты. — Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

• Российская сеть магазинов электроники DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников после хакерской атаки.

«В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ, — рассказали в компании. — Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности».

• Законопроекты «о ратификации договоров о принятии в Российскую Федерацию» подконтрольных ВС РФ украинских регионов появились в базе Госдумы. В текстах говорится, что новые субъекты РФ признаются «в границах, существовавших на день образования и день принятия в состав России».

Госдума, как писала Тайга. инфо, рассмотрит документы 3 октября. Планируется принять их сразу в трех чтениях.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.