Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 211

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:09 Причиной блокировки сервис SoundCloud в РФ стали «фейки о спецоперации на Украине», пишут РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.



12:50 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории РФ музыкальный сервис SoundCloud, следует из данных на сайте ведомства.

Основание – ст.15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, «содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений…»

12:20 Вышедшего из спецприемника в Москве Ивана Миронова привезли в военкомат. Его заставляли подписать повестку на мобилизацию.

Как сообщает SOTAvision, ночью закончился срок ареста у задержанного на протестах против мобилизации Ивана Миронова. Когда он вышел из спецприемника, к нему подошли сотрудники полиции и посадили в полицейский автомобиль, чтобы «отметиться где-то после отсидки» в ОВД по району Орехово-Борисово Северное.

Ивана привезли в военкомат, где, по утверждению журналистов, ему надели наручники и предложили подписать повестку на мобилизацию.

Сотрудникам полиции сообщили, что молодой человек будет подписывать или не подписывать повестку только в присутствии адвоката, которого он ждет. Сотрудники военкомата заявили, что составляют акт отказа, а Ивану грозит уголовная ответственность. После составления акта Миронова отпустили.

12:15 Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв резко раскритиковал Минобороны после ухода войск РФ из Лимана.



«Красный Лиман оставлен. Я не могу объяснить эту сдачу с точки зрения военного. Наверное, это знаковый рубеж не только военный, но и политический, особенно сейчас. Это не скоротечный бой был, там оборонялись не только силы ЛДНР, сердцем обороны достойно являлось подразделение 20-й общевойсковой армии и 144-й дивизии, — утверждает депутат Госдумы. — <…> Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку. Я согласен полностью с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в этой части. Проблема не в том, что командующий группировкой Центрального военного округа неправильно оценил обстановку. Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз».



Ранее депутат предлагал лишить жителей канализации на фоне контрнаступления в Харьковской области.

11:24 Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Москву и Киев из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В сообщении агентства отмечается, что Гросси обеспокоен сообщениями о взрыве мин в районе атомной станции.

11:10 В Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто сам изъявит желание поучаствовать в «спецоперации» в Украине, рассказал депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

«Мы обсуждали с (секретарем президиума генсовета „Единой России“) Андреем Турчаком ситуацию. И он дал задание тем, кто занимается законодательством о статусе депутата (проработать) данную ситуацию. Чтобы можно было все оперативно поменять… Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — заявил Милонов РИА Новости.

Ранее Милонов ездил на Донбасс и рассказывал о своей «самомобилизации» и позывном «Густав». Подробнее тут.

10:19 Австралия анонсировала финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 человек – чиновников и людей, участвовавших в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Их имена пока не названы. «Эти дополнительные санкции усиливают несогласие Австралии с действиями президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — отмечается в заявлении на сайте австралийского МИДа.

09:50 Детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик привезут в Новосибирск. Им ищут замещающие семьи, заявили власти. И даже уже подобрали несколько.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, все сироты из многодетных семей. В одну семью необходимо будет устроить 4−5 детей разного возраста. Подробнее — здесь.

09:24 В Новосибирскую область решили прислать и мобилизованных жителей Тувы. «Они будут распределены в воинские подразделения на территории столицы Сибири для сборов и обучения», — утверждает глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Напомним, на базе Новосибирского высшего военного командного училища размещают мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Сообщалось, что из-за большого потока, часть мобилизованных размещали в одном из местных ДК. Известны факты того, что мобилизованные жгли костры перед лагерем, чтобы согреться. Призывную комиссию в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников.



Главное на утро 2 октября

• Минобороны РФ признало потерю Лимана, объявив, что «в связи с созданием угрозы окружения» российские войска были отведены «на более выгодные рубежи». Город вернулся под контроль Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в его потере командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Кадыров утверждает, что Лапин руководил обороной участка и якобы не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». «Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», — добавил единоросс.

Глава Чечни заявил, что Лапин — «бездарь», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе»: «Армейский непотизм не доведет до хорошего».

• Министр обороны Р Ф Сергей Шойгу заявил, что в рамках «частичной» мобилизации не будут призывать женщин. Но это уже было нарушено в Новосибирской области, военкомат которой возглавляет Евгений Кудрявцев, писала Тайга. инфо.

Также под призыв не попадут студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, добавил Шойгу.

• Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова якобы сбежала из-под домашнего ареста по делу о «фейках» про армию вместе с дочерью, заявил RT ее бывший муж Игорь Овсянников.

«Моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — утверждает Овсянников.

Напомним, в августе Марину Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о «фейках» о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам ненависти («д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Заседание прошло в закрытом режиме, но Овсянникова успела показать журналистам плакат, на котором было написано: «Пусть убитые дети снятся вам по ночам». «Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы», — говорил адвокат Дмитрий Захватов. Напомним, Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля. На плакате было написано «Путин — убийца».



Овсянникова 14 марта акцию протеста в прямом эфире «Первого канала», затем уехала из России, но сейчас вернулась. На нее уже составили два протокола по ст. 20.3.3. КоАП («дискредитация» ВС РФ).

• В Севастополе при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, заявил местный губернатор Михаил Развожаев: «Произошел частичный подрыв боекомплекта».

Развожаев утверждается, что пилоту удалось эвакуироваться.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.