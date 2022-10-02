Депутаты Госдумы могут лишиться отсрочки от мобилизации

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Депутаты Госдумы могут лишиться отсрочки от мобилизации
02 Окт 2022, 06:47

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации. Правда, ﻿речь идет только о тех, кто сам изъявит желание поучаствовать в «спецоперации» в Украине, рассказал депутат Виталий Милонов.

Действующее законодательство исключает членов обеих палат парламента из числа тех, кого могут мобилизовать.

«Мы обсуждали с (секретарем президиума генсовета „Единой России“) Андреем Турчаком ситуацию. И он дал задание тем, кто занимается законодательством о статусе депутата (проработать) данную ситуацию. Чтобы можно было все оперативно поменять… Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — заявил Милонов РИА Новости.

Сейчас закон дает отсрочку для депутатов Госдумы и те, кто готов мобилизоваться, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в парламенте.

Ранее Милонов говорил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее в Горловке. У него позывной «Густав».

Позже он был замечен в Кремле, и утверждал, что является добровольцем, а не кадровым военным, и якобы получил разрешение руководства на участие в мероприятии.


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