Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 205

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. Силовики жестоко подавили стихийную акцию протеста в Дагестане.

15:26 Белгородского комсомольца, члена молодежного совета Белгородского района Максима Черных уволили с работы после вручения повестки о мобилизации. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков в своем телеграм-канале.

Более того, повестку вручал лично местный единоросс, оппонент Максима по молодежному совету Максим Иванин. «В глумливой форме он отдал комсомольцу повестку», — отметил Исаков.

«Утром наш коммунист пошел к себе на работу, на Белгородскую дистанцию пути (филиал РЖД), чтобы сообщить, что он мобилизован. Каково было удивление, что на работе уже всё знали, и сказали, что он уволен, — рассказал Исаков. — В тяжелые времена трусость и мерзость всегда шагают вместе».

14:41 Военкомат попытались поджечь в Урюпинске под Волгоградом. Оттуда накануне в учебные центры направили несколько десятков мобилизованных мужчин, передает V1.ru.

На опубликованном редакцией видео заметно, что неизвестный мужчина выходит на середину парковки у здания и ставит на асфальт белую коробку. Позже он уходит из кадра и появляется уже за рулем отечественного автомобиля, на котором, сдавая задом, подъезжает вплотную к входной двери и подпирает ее.



Позже этого мужчина начал доставать зажигательные смеси и коробки и бросать в здание. Оно загорелось вместе с автомобилем.

14:06 Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», признал, что создал частную военную компанию «Вагнер». Он также утверждает, что только благодаря его вооруженным людям стал возможным захват аэропорта в Луганске в 2014 году.

«Тогда [в 2014-м] я полетел на один из полигонов и занялся этим сам, — цитирует Пригожина РИА Новости. — Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ „'Вагнер“ <…> Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР».

13:57 Расстрелявший иркутского военкома 25-лет Руслан Зинин «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии, рассказала его мать «Астре»

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина.

Женщина не знает, откуда у сына оружие.

13:10 В Усть-Илимске прямо в здании призывного пункта расстрелян военком. Все подробности читайте здесь.

12:23 Глава Бурятии Алексей Цыденов угрожает «мобилизацией» представителям бизнеса, если те будут продавать обмундирование мобилизованным по завышенным ценам.

«Ребята [попавшие под мобилизацию] рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах, — написал Цыденов в своем телеграм-канале. — Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого».



11:42 12 человек, задержанных 25 сентября в Якутске на акции против мобилизации, доставляют в Якутский горсуд. Об этом ОВД-инфо** рассказал муж одной из них.

Девушек оставляли на ночь в отделе полиции. По словам адвоката Мари Аснат, на всех составили протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). «То есть молоденьким девочкам вменяют организацию несанкционированного митинга. А они просто пришли танцевать Осуохай. Их привлекают за выкрики „Нет мобилизации!“, <…> „Нет геноциду“, „Позор!“. В камере также находится инвалид 2 группы с онкологией пожилого возраста, девушка-астматик. Дежурному полицейскому говорю, чтобы хотя бы их отпустили домой. Говорит, что он не показывал справку об инвалидности», — написала Аснат в соцсетях.

Напомним, сотни жительниц Якутска вышли на акцию против мобилизации 25 сентября. Они взяли несколько силовиков в кольцо, скандировали «Дайте нашим детям жить!» и «Отдайте наших дедушек!» и устроили осухай — это традиционный якутский хоровод.

11:25 Вот так проходит мобилизация в Ачинске и Минусинске Красноярского края.



11:12 Студии по разработке видеоигр начали организованно вывозить сотрудников из России на фоне введения «частичной» мобилизации, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

«Продюсер крупной русскоязычной студии, которая в марте уже вывела бизнес за рубеж, говорит, что одна из компаний—разработчиков видеоигр заказала чартерный рейс для вывоза из РФ порядка 100 своих сотрудников-мужчин, которые могут быть мобилизованы, с семьями», — пишет издание.

Студии, которые не способны организованно вывезти сотрудников, подают обращения о включении в реестр аккредитованных IT-компаний. «Поддержка игровой отрасли в последний год была в фокусе внимания, есть вероятность, что заявки игровых компаний будут одобрены», — отметил юрист Александр Журавлев.

10:43 Военком города Назарова Олег Тихончук рассказал местным СМИ очень странные вещи о том, что якобы никаких ограничений для мобилизации нет. Он же фактически пытался опровергнуть заявления президента Р Ф Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Все подробности читайте здесь.



09:59 Глава Тувы Владислав Ховылыг о мобилизации: «Мы не можем сейчас „обезоружить“ предприятия жизнедеятельности, компании, занимающиеся перевозкой угля, продуктов питания для социальных учреждений. Кадровые службы таких организаций оперативно должны участвовать в сверке списков на местах».

Чиновник потребовал организовать дополнительные «фильтры», которые предполагают, что свезенных из муниципалитетов призывников проверяет еще и региональный военкомат.

Главное на утро 26 сентября

• В Якутии создан штаб по возвращению незаконно мобилизованных граждан. Его организовали депутаты регионального парламента (Ил Тумэн) и народный комитет солдатских матерей.

Депутат Елена Голомарева заявила, что «есть ошибки в сборе военнообязанных». Ранее о мобилизации тех, кого не должны были призывать, заявил и глава Якутии Айсен Николаев, и еще несколько губернаторов. Глава Крыма заявил, что в республике прекращается мобилизация, а губернатор Чечни и вовсе отказался проводить ее в регионе.

• Столкновения жителей Дагестана, протестующих против мобилизации, с силовиками произошли в Махачкале. К местному кукольному театру приехало большое количество полицейских, которые пытались оттеснить протестующих от здания и проезжей части.

Задержаны около 100 человек. Журналистам мешали работать силовики в форме и гражданском. «В отношении некоторых женщин сотрудники полиции применили силу: толкали, волокли, били. Задержания были достаточно жёсткими. Молодых мужчин предварительно избивали, в том числе, пиная ногами», — пишет «Черновик».

Акции протеста прошли и в селах Дагестана. Чиновники вместо попыток переговоров с матерями и женами мобилизованных назвали протест, на который в основном вышли женщины: «провокацией людей, которые находятся за пределами Дагестана и проплаченных западом беспринципных админов местных пабликов».

• Правительственный сайт «Объясняем.рф», где власти России разъясняют условия мобилизации, опубликовал сообщение, что мобилизованные жители не смогут пройти альтернативную гражданскую службу (АГС) вместо военной: «Есть ли альтернативная гражданская служба (АГС) при призыве по мобилизации? Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена».

Но эта ложь противоречит Конституции РФ . В пункте 3 статьи 59 Конституции сказано, что, «если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой». Никаких оговорок о мобилизации в главном законе страны нет, а в законе об альтернативной службе сказано, что в период мобилизации или военного положения ее порядок определяется конституционными и другими федеральными законами, но ссылок на них нет.

• Депутат Госдумы Р Ф Виталий Милонов уверяет, что якобы служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее в Горловке. У него позывной «Густав».

«Сегодня утром отработали, поразили нужные цели. Все нормально», — сказал Милонов. Он добавил, что использует свой старый позывной «Густав».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.