Экс-председатель Новосибирского облсуда получила условный срок за помощь в сокрытии доказательств по уголовному делу

© oblsud.nsk.sudrf.ru. Римма Шатовкина

Бывшая глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина признана виновной в превышении полномочий. Она могла затребовать документы по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова, а потом часть доказательств была уничтожена.

Центральный районный суд Барнаула признал Шатовкину виновной по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). Об этом сообщили в краевой прокуратуре 5 октября.

«Суд установил, что в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище, — рассказали в ведомстве. — Затем материалы оказались у подозреваемых, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений».

По сведениям Тайги.инфо, Шатовкиной вменили, что она требовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Чиркунова, находившегося в производстве следователей ФСБ, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого она также приказала своему помощнику отправить в правительство региона письмо со сведениями о предстоящем обыске.

Главу управления Виктора Чиркунова, напомним, обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), его зама Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на 9,2 млн рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 млн рублей. Соколов и Фишер признали вину, им дали условные сроки. Чиркунов сначала отрицал обвинения, заявляя о давлении ФСБ, но потом признал вину в суде и тоже получил условное.

В итоге барнаульский суд Шатовкину к 3 годам колонии условно. Также она лишена права занимать должности в органах власти на два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Полномочия Риммы Шатовкиной на посту председателя новосибирского облсуда истекли в 2018 году. Шатовкина подавала прошение о продлении полномочий, и Высшая квалификационная коллегия судей одобрила его, но после возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Чиркунова отозвала заявление.