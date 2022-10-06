Забайкальский депутат Госдумы списал проблемы армии на невозможность вручать награды и отсутствие планшетов

© t.me/agurulev. Андрей Гурулёв

Для успеха на фронте нужно изменить систему воинских наград в России, утверждает депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Он также уверен, что командирам взводов надо «тупо закупить планшеты».

«Должна быть личность, которая спланирует всю операцию, мы формируем части, где будут полки, дивизии, корпуса, армии. Они не должны работать бездарно, нужны личности, которые дадут победу. Эти люди есть, но надо сломать бюрократию. Во всем, начиная с наград, — написал в своем телеграм-канале Гурулёв. — Раньше командарм имел право вручить Орден Боевого Красного Знамени, командир дивизии — орден Красной Звезды, командир полка — Медаль „За боевые заслуги“. Так и было, а это госнаграды. Сейчас, пока это дойдёт до Москвы, а потом тут рассматривает комиссия, зачастую снижает статус награды».

Кроме того, по словам Гурулёва, «есть вопрос отсутствия нормальный связи». «Мы в Сирии спокойно работали с обыкновенных планшетов, руководили огнем артиллерии. У нас все программы необходимые есть, их надо просто внедрить, тупо закупить планшеты, раздать каждому командиру взвода, командирам артиллерийской батареи, мы будем не хуже украинцев видеть все, что творится на поле боя», — утверждает единоросс.

Ранее Гурулёв присоединился к главе Чечни Рамзану Кадырову в персональной критике руководителей Минобороны после ухода войск РФ из Лимана. Он утверждал, что «проблема на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой». На этой набережной находится Минобороны Р Ф под руководством Сергея Шойгу. Претензии у единоросса нашлись к Генштабу во главе с Валерием Герасимовым: «Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится».

Сам генерал-лейтенант Гурулёв участвовал во Второй Чеченской войне. Дослужился до замкомандующего Южного военного округа, участвовал в сирийской кампании. В январе 2019 года отправлен в отставку.

Ранее Гурулёв одобрил уничтожение объектов ЖКХ в Харькове. По его словам, людей надо лишить канализации на фоне контрнаступления украинской армии.