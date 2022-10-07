Бывший гендиректор «Зимней вишни» Вишневский осужден на восемь лет за взятку стройнадзору

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Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Пожар в ТРЦ, возникший в 2018 году, унес жизни 60 человек, большинство из которых были детьми.

«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — передает ТАСС слова судьи.



Ранее гособвинение просило для Вячеслава Вишневского наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере 490 млн рублей, писал «Коммерсантъ».

В своем последнем слове Вишневский напомнил, что трагедия в торгово-развлекательном центре случилась спустя два года после его увольнения и через четыре года после ввода ТРЦ в эксплуатацию.

«За это время произошли значительные перемены — поменялась внутренняя планировка, сменились собственники и арендаторы многих помещений, как и обслуживающие коммуникации организации. В силу этого специалисты торгового центра, работавшие до 2016 года, как и руководитель, не могут отвечать за действия или бездействие последующего руководства, которое и эксплуатировало торговый центр. И закон говорит об этом же», — заявил подсудимый.

Он также сказал, что выражает «свои искренние и глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших в этой ужасной трагедии» и попросил суд «отнестись с пониманием к его личности и ограничиться по возможности минимальным наказанием».

В конце 2021 года за взятку и отмывание денег при строительстве «Зимней вишни» суд приговорил экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову к 18 годам колонии. Сын чиновницы Эдуард Комков получил 10 лет заключения, а ее бывшая зам Светлана Шенгерей — 7 лет, директор ООО «ИСК „Ресурс“» Никита Чередниченко — 15 лет.

Всего на скамье подсудимых по различным уголовным делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» оказались 15 человек. Среди них бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее зам Светлана Шенгерей, сын Комковой Эдуард, его бизнес-партнер Никита Чередниченко, а также бывший совладелец сгоревшего ТРЦ Вячеслав Вишневский. Последний известен как футболист и партнер основателя «КДВ Групп» Дениса Штенгелова, которого и считали конечным бенефициаром кемеровской «Зимней вишни».

По версии следствия, в 2013—2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 млн рублей «за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ „Зимняя вишня“». Деньги по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК «Ресурс» по «мнимому договору на оказание услуг», а затем были обналичены Чередниченко.

«Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было, — пояснили в СК. — Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Заместитель инспекции — начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, которая также ранее приговорена к наказанию в виде лишения свободы, злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, содержавший недостоверную информацию о выполненных работах. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, в том числе детей».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который был построен на базе бывшей кондитерской фабрики, произошел 25 марта 2018 года. При происшествии, по официальным данным, погибли 60 человек. Большинство из них — дети. 147 человек пострадали. Гражданские иски заявлены на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Во время следствия выяснилось, что по распоряжению областной прокуратуры в ТРЦ не проводились проверки. Губернатор Аман Тулеев ушел в отставку 1 апреля после стихийного митинга.

Тайга.инфо подробно рассказывала обо всех эпизодах уголовных дел, связанных с трагедией в «Зимней вишне».

Вячеслав Вишневский в 2016 году уехал из России. После пожара он был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Польше, а затем экстрадирован в Россию.

Для возмещения ущерба были взяты под арест принадлежащие Вишневскому и его матери земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость, как в России, так и на территории Испании.



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