Генпрокуратура предупредила о срыве строительства школ и детсадов в Новосибирской области

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Некоторые регионы Сибири столкнулись с риском срыва строительства образовательных объектов. Тревожнее всего ситуация в Новосибирской, Иркутской и Омской областях.

«По данным Министерства просвещения России высока вероятность незавершения строительства в текущем году 29 объектов общего и дошкольного образования на 16 тыс. мест, больше всего в Новосибирской (8), Омской (7) и Иркутской (5) областях, — говорится в заявлении сибирского управления Генпрокуратуры РФ . — Завершение строительства детсадов в селе Боровиха Алтайского края, деревне Усть-Куда и микрорайоне Березовый Иркутской области, Центральном административном округе Омска и микрорайоне Ясная Поляна Омской области перенесено властями с 2021 года на 2022 год, однако и сейчас усматриваются системные сбои».

Новосибирскую область возглавляет Андрей Травников («ЕР»), Омскую — Александр Бурков («СРПЗП»), Иркутскую — Игорь Кобзев («ЕР»).

В Иркутской области возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК) в связи с оплатой невыполненных работ на сумму более 28 млн рублей при строительстве школы в деревне Грановщина Иркутской области. В Томской области расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями должностного лица, подписавшего акты о приемке некачественно выполненных работ при строительстве Корниловской школы на сумму более 13 млн рублей.

В Красноярске возбуждено дело о халатности чиновников при контроле за строительством детсада, в Омской области — дело о халатности в отношении должностных лиц областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, а также учреждения «Облстройзаказчик»," допустивших срыв сроков исполнения мероприятий по строительству четырех детских садов, начиная с 2019 года", заявили в прокуратуре.

«Четыре административных дела возбуждены прокурором Октябрьского района Томска в отношении должностных лиц застройщиков АО „СУ ТДСК“ и ООО „СМУ ТДСК“, нарушивших при исполнении мероприятий национального проекта „Демография“ сроки строительства зданий детсадов».

«Томская домостроительная компания» (ТДСК) — это крупнейший застройщик в регионе и один из крупнейших в Сибири. «ТДСК» возглавляет экс-депутат думы Томской области Александр Шпетер, избиравшийся в парламент три созыва. Компания регулярно продает квартиры мэрии Томска, в том числе для расселения аварийного жилья. В качестве заказчиков также фигурировали администрация Стрежевого, областное управление МВД, Федеральная служба безопасности и другие государственные и муниципальные структуры. В 2016 году ТДСК стала крупнейшим официальным спонсором «Единой России» (45 млн рублей).