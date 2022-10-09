Более 200 пострадавших от майских пожаров в Красноярском крае семей не получили компенсации

© t.me/mchskrsk

Более 200 семей, которые пострадали от масштабных пожаров в Красноярском крае весной 2022 года, не получили помощи. Они также остаются без нового жилья.

«Вот уже снег на улице несколько дней идет, а вопрос по погорельцам до сих пор не закрыт, — заявил депутат заксобрания Александр Глисков (ЛДПР). — 214 семей из 685 пострадавших до сих пор не получили ни нового жилья, ни компенсации».



Глисков напомним, что его фракция еще летом внесла законопроект о расширении числа тех, кому положены компенсации: «Но до сих пор они [изменения] профильным комитетом не рассмотрены. Поэтому я попросил хотя бы на следующую сессию вынести их, чтобы уже поставить точку в этом вопросе».

Еще в июне стало известно, что власти Ачинского и Уярского районов края начали отказывать в компенсациях некоторым погорельцам.

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Было уничтожено 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибли 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.