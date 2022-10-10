Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 219

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

09:57 Красноярские школы снова получили сообщения о минировании, передает NGS24.RU со ссылкой на родителей. По сообщению «Боруса», занятия отменены в школе №150, эвакуация проходит в школах №5 и №149.

Главное на утро 10 октября

• Путин назвал взрыв на Крымском мосту «терактом» против критически важной инфраструктуры России и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК (теракт). Официально сообщалось о троих погибших, по данным СМИ, их может быть пять.

«Нами уже установлен маршрут грузовика: „Болгария-Грузия-Армения-Северная Осетия-Краснодарский край“. Кроме того, установлены лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса», — почему-то назвал Бастрыкин Путину разные транспортные средства во время доклада.

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября. Обрушилось несколько пролетов автомобильного поста, было организовано реверсивное движение. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взорвалась грузовая машина. Официально украинские власти не признавали свою причастность к повреждению моста.

• Движение пригородных поездов запущено по Крымскому железнодорожному мосту. Об этом сообщили в РЖД.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — сказал министр транспорта Виталий Савельев.

• Военный самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области во время учебного полета, передает Baza.

«По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться. Экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — утверждает издание.



• В Москве полицейские забрали в военкомат бездомных из пункта обогрева, сообщил телеграм-канал Food Not Bombs. Активисты, которые готовят бесплатную еду для нуждающихся, рассказали, что у бездомных насильно отобрали паспорта, потом выписали им повестки и повезли на призывной пункт.

«К вечеру отпустили только тех, кто старше 50 (хотя рассказали нам и о 60-летнем, которого пытались мобилизовать в этот раз). Судьба остальных неизвестна, вероятно, они отправятся на <…> [спецоперацию]», — сказано в сообщении.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.