Новосибирцы вышли на митинг против застройки леса: «Как воевать за землю — так народ? Как распоряжаться ей — так буржуины?»

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В Новосибирске прошел митинг против застройки леса в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Жители протестуют уже несколько месяцев и обвиняют власти в мошенничестве при слушаниях по перезонированию территории.

Митинг против вырубки леса под застройку прошел в Нижней Ельцовке и собрал около 250 человек, сообщил Тайге.инфо депутат горсовета от этой территории Виктор Стрельников. Акция была согласована мэрией.

Жители выступают против застройки лесополосы между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ» Академгородка. Также они против выделения земельных участков под застройку во дворах уже существующих домов.

«30 августа был принят обновленный проект планировки Нижней Ельцовки. Он не предполагает развитие микрорайона, а лишь узаконивает вырубке соснового бора под застройку и „свечки“ в наших дворах. Кратно возрастет нагрузка на инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру, будет нанесен непоправимый ущерб природному богатству Ельцовки, — говорилось в анонсе акции. — Мнение 4,5 тыс. жителей, подписавшихся в защиту Нижнеельцовского бора, было проигнорировано в пользу застройщика. Мэрия закрыла глаза на предписания Минприроды, на позицию специалистов, обнаруживших в бору обилие краснокнижной флоры и фауны. Закрыла глаза на фальсификацию онлайн слушаний, которые обернулись скандалом».

Напомним, обсуждение проекта планировки Нижней Ельцовки проходило онлайн на площадке «Электронная демократия» областного правительства. На само обсуждение было отведено всего пять дней, из которых два — выходные. Внимание общественников привлекли однотипные положительные комментарии, одобряющие документ и содержавшие файлы «Предложение.pdf», либо «Предложение.doc», метаданные которых показали, что авторство принадлежит некой однофамилице замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Елены Поздняковой. Более того, среди «положительных» комментариев обнаружились оставленные от имени тех, кто этого не делал. В том числе пенсионеров. Депутаты от Советского района Алексей Андреев (заксобрание) и Виктор Стрельников (горсовет) в чьи округа входит Нижняя Ельцовка, не исключают, что могла произойти утечка персональных данных.

«Проект был разработан на деньги застройщика и подло принят мэрией, пока вся страна следила за событиями на Донбассе», — отметили организаторы.

