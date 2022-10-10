Новосибирский НГС возглавила бывшая журналистка Znak

10 Окт 2022, 08:09

Главным редактором крупнейшего новосибирского СМИ — Ngs.ru — назначена Марина Малкова. Она была корреспондентом уральских СМИ, в том числе Znak.com.

34-летняя Марина Малкова назначена главным редактором новосибирского НГС, сообщило издание. Она работала корреспондентом 74.RU, который также входит в «Сеть городских порталов» Shkulev Media Holding, а также журналистов Znak.com в Челябинской области.

Малкова также сотрудничала с Ura.ru. «Специализируется на криминальной тематике, расследованиях, анализе госзакупок и репортажах. Получает второе высшее образование в области уголовного права», — пишет НГС.

«Для меня решение возглавить NGS.RU — вызов. Как личный, поскольку это новый город со своими традициями, вопросами и болями, так и профессиональный. Команда, которая работает над созданием и жизнью главного городского портала Новосибирска, — это команда профессионалов, каждый из которых заслужил уважение среди коллег и читателей», — отметила Малкова.

В 2020 году двое мужчин подожгли машину Малковой. «Мне бы не хотелось увязывать произошедшее с какой-то конкретной публикацией, — говорила журналистка „Новой газете“. — Я писала расследования о многих людях. По некоторым материалам были возбуждены уголовные дела, по некоторым проводились и проводятся проверки прокуратуры, следственных органов». Подозреваемыми стали 21-летние Кирилл Бажнин и Егор Аблязов. В 2021-м Курчатовский районный суд Челябинска приговорил их к двум годам условно. Дело быстро рассмотрели в особом порядке, потому что Бажнин и Аблязов якобы сотрудничвали со следствиям.

«Но они, на самом деле, не сотрудничали, — признались, и всё, а показаний на подельников, на заказчика не дали. Говорят, что не знают, хотя всё прекрасно знают», — комментировала журналистка.

Прежний главред издания Андрей Затирко покинул пост в конце мая 2022 года. Он переехал в Литву, где позже возглавил новое медиа «Сирена», созданное командой политика Алексея Навального.

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