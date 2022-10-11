Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 220

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

10:36 В Кургане мобилизованным начали выдавать 1 кг бесплатного копченого сала. Это делает «Мясной центр „Рога и копыта“».

«Про акцию „МобилизАкция“ узнал из интернета, что ребята из мясного центра раздают один килограмм сала всем, кто подлежит частичной мобилизации, — сказал один из получателей сала сайту „Область 45“ (лицо мужчины почему-то замазали). — Это хорошая идея — поддержать наших ребят, я считаю, что это дорогого стоит. И хочу выразить благодарность, так как в наше нелегкое время — это редкость».



Магазин назвал всё это «МобилизАкцией». «Призывников с повестками ждут ежедневно в мясных центрах с 9 утра до 8 вечера», — пишет издание.

09:55 Мобилизованным из Алтайского края пообещали единовременную выплату в 100 тыс. рублей за счет регионального бюджета.

«Министерству финансов Алтайского края — определить источники финансирования, в случае необходимости скорректировать проект закона о поправках в краевой бюджет на 2022 год, который на текущей неделе будет внесен в Алтайское краевое законодательное собрание», — сказал губернатор Виктор Томенко.

09:44 Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих территорий, присоединенных к РФ, сообщила New Zealand Herald. Среди попавших в список бизнесменов оказался председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов.

Утверждается, что Абрамов владеет особняком стоимостью $ 50 млн в Нортленде. Теперь ему запретили въезд в страну, а принадлежащие его семьи самолеты и суда не смогут заходить в пространство Новой Зеландии.

При этом глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что представители Абрамова сообщили ей, что предприниматель не участвовал в вводе войск в Украину и не жил в России с 2016 года.

Кроме того, были введены новые запреты на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино и морепродукты, российской водки и икры, а также нефти и газа.



Главное на утро 11 октября

• В деревне Сяськелево Ленинградской области задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге сельсовета. По данным «Вечернего Петербурга», 33-летний Михаил приехал к матери и узнал, что несколько его друзей детства получили повестки на мобилизацию.

Мужчина принял участие в проводах знакомых, выпил спиртное и ему стало жаль приятелей. Поэтому он решил поджечь здание местной администрации, откуда приходили повестки. Михаил бросил бутылки с зажигательной смесью в окно на первом этаже здания и вернулся к друзьям.

Выгорело помещение соцзащиты администрации. Ущерб оценивают в 1 млн рублей. Дело возбуждено по ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества).

• Миллиардер Юрий Мильнер сообщил, что он и его семья отказались от гражданства РФ. Они покинули страну еще в 2014 году.

Forbes в 2022 году оценил состояние Мильнера в 7,3 млрд долларов. Бизнесмен занял 15-е место в списке богатейших россиян. Он владеет инвестиционным фондом DST Global.

• Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев, добавил он.

• Украина прекратит экспорт электроэнергии в Европу «для стабилизации собственной энергетической системе». Решение принято после массированных ударов со стороны ВС РФ, которые подтвердил Путин.



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