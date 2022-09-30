Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 209

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

09:43 Бывшего новосибирского вице-губернатора Виктора Козодоя, которому 60 лет, позвали в военкомат. Он уже давно занимается историей и общественной деятельностью.

«Завтра, после обеда, в военкомат», — написал Козодой в соцсетях, опубликовав фотографию военного билета офицера запаса. «Пока только в военкомат, скорее всего по документам», — добавил он в комментариях.



Козодой был депутатом горсовета Новосибирска и регионального парламента, в 2012-м стал «политическим» заместителем губернатора Василия Юрченко. В 2014-м ушел из правительства. В 2017-м участвовал в организации массовых акций против резкого повышения тарифов ЖКХ и пытался баллотироваться в мэры в 2019-м. Доктор исторических наук.

Козодой также известен как автор книги про казахстанского государственного деятеля, депутата Госдумы Российской империи первого созыва Алихана Букейханова.

Главное на утро 30 сентября

• Путин подписал указы о «признании государственного суверенитета и независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины. Часть их территорий подконтрольны ВС РФ.

• Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал подчиненных на заседании Совета безопасности республики за то, что по Дербенту стали ездить автомобили спасателей, которые через громкоговорители призывали «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат» с паспортом и военным билетом. В администрации Дербента уверяли, что это организовали «по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС».

На видеозаписях с Меликовым, он бросает на стол телефон, стучит рукой и матерится: «Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? „Всем гражданам мужского пола города Дербента“… Вы мне скажите, что это, *****, за идиоты! „Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет“. Вы что, дебилы, ***, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации».

Меликов попросил у жителей Дербента прощения и пообещал, что виновных накажут: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте».

• Жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила Путина прекратить мобилизацию в республики. Она утверждает, что из трехмиллионного населения Дагестана на передовой находятся 3 тыс. человек. Отметим, что, например, в Новосибирской области уже, по официальным данным, призвано более 2 тыс. человек на 2,7 млн жителей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорили, что мобилизации в республике не будет, заявив, что регион и так перевыполнил план по отправке людей на «спецоперацию». Также о завершении мобилизации объявили власти Крыма и Тувы.

• Московских пожарных забирают в армию, узнала SOTA. Сотрудников государственного ПСЦ (пожарно-спасательного центра) столицы приводят на собрания, где москвичам вручают повестки, а жителей Подмосковья уговаривают подписать контракт и получить московские доплаты к службе, пишет издание.

За два дня среди пожарных, по сведениям SOTA, планируется набрать 400 человек для отправки на «спецоперацию». При этом пожарные службы относятся к войскам гражданской обороны, предназначенным для спасения людей в критических ситуациях.



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