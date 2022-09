Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 208

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

12:51 Томский губернатор Владимир Мазур («Единая Россия») предложил жителям самостоятельно собирать мобилизованных. Он призывает людей приносить им теплые вещи, тактические перчатки, спальники, туристические коврики, дождевики, фонарики, батарейки и продукты.

«Для каждого нашего мобилизованного томские предприятия изготовят спальные мешки и постельные принадлежности, — сказал Мазур. — Надо снабдить воинов разными инструментами, которые пригодятся в армейском хозяйстве. Министерство обороны обеспечивает солдат и офицеров всем необходимым, но лишнего в войсках не бывает».

По официальным данным, Мазур заработал в 2021 году около 5,8 млн рублей. Деньги он получал от управделами президента. На счете у него еще 653 тыс. рублей. У него есть машина Jaguar XJ.

На счетах жены чиновника, по данным на август 2021-го, около 9,5 млн рублей. Ей также принадлежит более 160 тыс. обыкновенных акций «Интер РАО», ценные бумаги «Лукойла», «Новолипецкого металлургического комбината» и Сбербанка. Более того, супруга Мазура владеет более 2,5 тыс. депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon, на ценные бумаги ETALON GROUP GDR REGS, OZON HOLDINGS ADR LEV3 и X5 RETAIL GDR REGS. Общая сумма этих активов — свыше 1 млн рублей.

12:36 Первых мобилизованных из Иркутской области привезли в учебный центр в новосибирском Академгородке. «Сейчас мужчины проходят медобследование и получают обмундирование, после этого начнут проходить воинскую подготовку», — написал в своем телеграм-канале мэр Черемхова Вадим Семёнов.

На территории Новосибирского высшего военного командного училища установили палатки. Туда увозят мобилизованных в Новосибирской, Иркутской областях и еще трех регионах.







12:30 В Новосибирской области сотрудники «Почты России» с высшим образованием начали получать справки, чтобы избежать мобилизации. Копию одной из «броней» читатели предоставили Тайге.инфо.

Федеральные власти включили «Почту России» в перечень системообразующих организаций российской экономики в отрасли связи.

11:39 Лидер «СРПЗП», депутат Госдумы Сергей Миронов угрожает вмешательством РФ в дела Казахстана. Он разглядел там какие-то «проявления русофобии».

«Когда в Казахстане преследуют буквы Z и V, ясно, что это уже никакая не нейтральность, а откровенно недружественный жест в отношении России и прямое поощрение русофобии. Повторю: „ограниченный“, „цивилизованный“ национализм невозможен. Этот зверь рано или поздно вырвется из клетки, и тогда жди беды. Неминуемо начнутся гонения на русскоязычных граждан, что чревато вмешательством России» — цитирует Миронова его пресс-служба.

11:24 Супруга одного из получивших повестку в Новосибирске рассказала Тайге. инфо, как организована мобилизация в городе.

«Вчера пришла повестка мужу в 19:00, явка сегодня [29 сентября] в военкомат в 9:00. И в 10:00 уже убытие на прощание в ДК „Горького“. Ни контрольных явок, ни комиссии, ничего, — говорится в письме женщины. — Кто-то с вещами, а кто-то, как мы, приехали с голой жопой буквально. Сказали, что проблемы наши, в повестке все написано, и вещи надо было брать сразу. Были мужчины, которые, придя на работу, были отправлены в военкомат, а оттуда их уже на отправку — [сотрудники военкомата] возмущались, что проблемы их, надо быть готовым».

В военкомате выяснилось, что муж состоит на специальном воинском учете как сотрудник ФСИН. Его отпустили домой. «А так, гребут без разбора. <…> Если люди будут говорить в военкомате, то их услышат, на случай должны или не должны призвать. Нас услышали. А если молча, то можно и уехать по мобилизации», — считает женщина.

11:19 Главный военком Алтайского края Марат Усманов обвинил самих россиян в том, что их могут ошибочно мобилизовать. При этом около 100 призывников были старше предельного возраста, признал он.

10:34 В Новосибирской области начали мобилизовать девушек в армию. И несколько повесток были получены до того, как военком региона публично заявил, что этого не происходит.

Главное на утро 29 сентября

• Ни один «настоящий правозащитник» и журналист не попали в новые составы общественных наблюдательных комиссий 43 регионов России, сообщила член Совета по правам человека при президенте Р Ф Ева Меркачева в своем телеграм-канале.



В ОНК не попали один из создателей института общественного контроля Валерий Борщев, основатель Комитета против пыток (несколько раз объявлен в РФ «иностранным агентом», ликвидирован и продожает работать) Игорь Каляпин, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, правозащитница Любовь Волкова и журналист Борис Клин. В списках нет и самой Евы Меркачевой, которая была членом московской ОНК, нет и Зои Световой, которую как и Астраханцеву, выдвигала Московская Хельсинкская группа.

В то же время, по словам журналистки, в кировскую ОНК снова попал священник Владимир Путинцев, который, как рассказала Меркачева, откровенно игнорирует жалобы местных заключенных на насилие и иное нарушения прав. О многих новых участниках ОНК вообще нет никакой публичной информации.

• В Махачкале после ареста на пять суток пропала журналистка Радио Свобода* Юлия Вишневецкая, сообщил главред «Русского репортера» Виталий Лейбин.

«Юлия Вишневецкая находилась в Дагестане по редакционному заданию для съемок репортажа о сельской школе и канатной дороге в горном селе Согратль, — рассказал Лейбин. — Перед задержанием она возвращалась в Махачкалу из одного из сел республики, обратила внимание на протесты в центре города, подошла туда с намерением снять актуальный репортаж. Но митинг подходил к концу, она отправилась в кафе и где была задержана. Она провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках. Другие задержанные журналисты были отпущены, а Юлию на следующий вечер отвезли в Советский суд Махачкалы и присудили ей пять суток административного ареста по статье 20.2 п. 6».

Вишневецкую увезли в ОВД Карабудахкент в часе езды от Махачкалы. Но днем 28 сентября дежурный заявил, что Юлии там нет. «По информации от одного из членов ОНК Дагестана она перенаправлена в Махачкалу, и ей должны были быть выдвинуты обвинения в организации митингов. Однако в ИВС Махачкалы адвокату Марине Дубровиной сказали, что Вишневецкой нет и там, как и в других отделениях полиции и местах временного содержания», — отметил Лейбин.

• ФСБ начала расследование дела о терроризме после аварии на газопроводах «Северный поток», сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

«Не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“, проложенных по дну Балтийского моря, — утверждает ведомство. — По этим газопроводам РФ поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий РФ причинен существенный экономический ущерб».

Дело завели по ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма).

• Мэрия Москвы перекроет центр города 30 сентября. Именно в этот день власти планируют провести митинг в поддержку «референдумов о присоединении к России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также подконтрольных ВС РФ частей Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщал РБК со ссылкой на источники.

