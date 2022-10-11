Бывшего прокурора Новосибирской области оставили под стражей

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Дзержинский райсуд Новосибирска продлил срок ареста экс-прокурору региона Владимиру Фалилееву, обвиняемому в получении взятки. Кроме того, под домашним арестом останется бывший зампрокурора области Андрей Турбин.

«Постановлением суда от 10.10.2022 продлен срок содержания под стражей в отношении Фалилеева В. А. , обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 14 января 2023 года», — говорится в сообщении судебного департамента.



Центральный райсуд Новосибирска продлил до 14 января 2023 года домашний арест и бывшему зампрокурора области Андрею Турбину, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Под домашним арестом до 11 января оставлен и предполагаемый взяткодатель.

Фалилеева и Турбина арестовали в феврале 2022 года. По предварительным данным, их подозревают во взятках на сумму в несколько миллионов рублей.

Бывший первый зам Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск по делу о взяточничестве. Ее задержали в Москве только в 2022 году. Она утверждает, что сама пришла в Следственный комитет после отдыха в Беларуси.

Кроме того, в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.