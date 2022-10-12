Путин назначил прокурора Новосибирской области
Президент Владимир Путин назначил Александра Бучмана прокурором Новосибирской области. Ранее он возглавлял прокуратуру Амурской области.
«Назначить на пятилетний срок Бучмана Александра Ефмимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.
Бучмана неоднократно называли претендентом на пост после отставки экс-прокурора региона Якова Хорошева, возглавившего ведомство в 2018 году.
В 2021 году Александр Бучман, согласно его декларации, заработал 3,7 млн рублей. В совместной собственности с супругой у него квартира площадью 78,4 кв. метров. У супруги есть автомобиль BMW X4, она заработала по итогам года 2,8 млн рублей. В декларации фигурируют двое детей. В пользовании у членов семьи указаны несколько квартир, одна из них совпадает по площади с той, что находится в собственности. Кроме нее, в документе есть жилье площадью 161,9 кв. метров, 58,4 кв. метров.
Александр Бучман в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с июля 2005 года в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга.
С октября 2013 года был в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края. Затем был прокурором Амурской области.
Уголовные дела Новосибирской прокуратуры
Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Его отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также был избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю. Позже Турбин оказался под домашним арестом.
В июле по делу о взяточничестве была задержана бывшая заместительница прокурора Любовь Кузьменок.
11 октября меру пресечения Фалилееву и Турбину продлили до января. Под домашним арестом до 11 января оставлен и предполагаемый взяткодатель.
Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.
В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.
После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева.
В ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.