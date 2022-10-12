Путин назначил прокурора Новосибирской области

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Президент Владимир Путин назначил Александра Бучмана прокурором Новосибирской области. Ранее он возглавлял прокуратуру Амурской области.

«Назначить на пятилетний срок Бучмана Александра Ефмимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента.



Бучмана неоднократно называли претендентом на пост после отставки экс-прокурора региона Якова Хорошева, возглавившего ведомство в 2018 году.

В 2021 году Александр Бучман, согласно его декларации, заработал 3,7 млн рублей. В совместной собственности с супругой у него квартира площадью 78,4 кв. метров. У супруги есть автомобиль BMW X4, она заработала по итогам года 2,8 млн рублей. В декларации фигурируют двое детей. В пользовании у членов семьи указаны несколько квартир, одна из них совпадает по площади с той, что находится в собственности. Кроме нее, в документе есть жилье площадью 161,9 кв. метров, 58,4 кв. метров.

Александр Бучман в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры работает с июля 2005 года в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга.

С октября 2013 года был в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже назначен первым заместителем прокурора Краснодарского края. Затем был прокурором Амурской области.

Уголовные дела Новосибирской прокуратуры

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Его отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также был избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю. Позже Турбин оказался под домашним арестом.

В июле по делу о взяточничестве была задержана бывшая заместительница прокурора Любовь Кузьменок.

11 октября меру пресечения Фалилееву и Турбину продлили до января. Под домашним арестом до 11 января оставлен и предполагаемый взяткодатель.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева.

В ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.



