Задержанный на сессии совета депутатов под предлогом мобилизации глава колыванского райкома КПРФ арестован

© kprfnsk.ru. Алексей Астафьев (слева)

В Новосибирской области 50-летнего районного депутата от КПРФ, лишенного полномочий, увели с сессии люди в гражданском под предлогом «мобилизации». Он был арестован на пять суток под предлогом неподчинения полиции, узнала Тайга.инфо.

Экс-депутата колыванского райсовета Алексея Астафьева (КПРФ), которого увели с сессии 7 октября неизвестные в штатском, утверждавшие, что сделали это по повестке о мобилизации, был арестован. Об этом Тайге. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На Астафьева составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение «законному требованию» полиции). Судья Колыванского райсуда Анастаия Руденко отправила его в спецприемник на пять суток. Срок должен был закончиться 12 октября.

При этом в обкоме КПРФ утверждают, что не знают, где находится Астафьев. «Связаться с коммунистом не получается уже четвертый день», — говорили в партии 11 октября.

В августе 2022 года на сессии райсовета большинство, подконтрольное «ЕР», проголосовало за лишение Астафьева полномочий под предлогом якобы сокрытия доходов. Затем преследование продолжилось — у него пытаются конфисковать имущество — а в октябре 50-летнему первому секретарю райкома КПРФ, у которого трое детей, на дом пришла повестка о мобилизации. Он не стал скрываться и пришел на сессию в качестве журналиста, там же он отказался представляться сотрудникам в штатском и его забрали.

Другие депутаты райсовета обратили внимание, что местные единороссы с офицерским опытом, так и не получили повестки.

Астафьев — известный в Колывани оппозиционный депутат. Он возглавляет местный райком КПРФ. В 2021 году перед выборами Госдумы неизвестный поджег дом Астафьева, он требовал допросить главу района Евгения Артюхова.

UPD (13:47) Астафьев вышел из спецприемника. И на выходе ему вручили повестку о мобилизации, но он не стал ее подписывать.

«Как только меня освободили из изолятора, некая женщина, которая не представилась, вручила мне повестку, — рассказал Астафьев пресс-службе обкома КПРФ. — Она пыталась заставить меня подписать, что я повестку получил, но из-за того, что женщина документы мне предоставлять отказалась, подпись я никакую не поставил».

13 октября коммунист планирует прийти в администрацию и выяснить, почему ему вручена повестка.