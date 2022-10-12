Новосибирские киоски сети «Дядя Дёнер» выставят на торги

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Суд решил выставить на торги 42 киоска сети фастфуда «Дядя Дёнер» в Новосибирске. Решение принято по требованию Сбербанка.

Новосибирский арбитраж обратил взыскание на заложенное имущество «Дяди Дёнера» по иску Сбербанка. Речь идет о 42 точках сети по продаже шаурмы, говорится в решении.

«Обратить взыскание на заложенное имущество посредством продажи с публичных торгов,

установив начальную продажную цену предмета залога для его реализации в сумме

10,9 млн рублей», — сказано в документе.

При этом Сбербанку отойдет только 30,01% от вырученной суммы, остальное — Фонду развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (учрежден региональным правительством). Фонд был поручителем по кредиту «Дяди Дёнера» на 35 млн рублей и уже выплатил Сбербанку около 19 млн в качестве взятых на себя обязательств.

Ранее Сбербанк и представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» объявили о намерении банкротить ООО «Дядя Дёнер». Компания задолжала инвесторам более 100 млн рублей.

«Дядя Дёнер» появился в 2009 году в Новосибирске. Основу меню сети кафе быстрого питания составляют разные виды шаурмы. Павильоны работали не только в Новосибирской области, но в других регионах России.

ООО «Дядя Дёнер» возглавляет Антон Лыков, учредителями, по данным системы «Контур-Фокус», являются Антон Лыков, Людмила и Антон Супрун, Александр Павлов. В 2021 году компания показала чистый убыток в 98,1 млн рублей.