Новосибирские власти пообещали возместить расходы мобилизованных на обмундирование. А потом сказали, что только некоторым и не полностью

© t.me/alokot

Новосибирские власти пообещали возместить расходы всех мобилизованных жителей города на обмундирование, которые, по разным оценкам экспертов и депутатов Госдумы, могут составлять до 100 тыс. рублей. Но затем чиновники заявили, что имели ввиду немного другое.

«Большое количество граждан потратили средства на подготовку своих членов семьи для службы в армии, соответственно, мы предусматриваем компенсацию на приобретение обмундирования, каких-то лекарственных средств и так далее», — заявила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева журналиста, уточнив, что компенсации составляет 20−100 тыс. рублей.

Примерно в ту же сумму оценивали в Госдуме личные траты мобилизованных на то, чем их могло бы обеспечивать государство.

Но пресс-служба мэрии уточнила, что речь идет далеко не обо всех мобилизованных. «Возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих, предоставляется только в случае выявления трудной жизненной ситуации», — заявили в пресс-центре.

При этом мера поддержки носит заявительный характер. Для этого нужны личные документы и чеки. Если подтверждающих расходы документов не будет или комиссия сочтет их недостаточными, то, исходя из анализа «трудной жизненной ситуации», помощь будет до 20 тыс. рублей.

«Социальная помощь в денежном выражении оказывается: на приобретение товаров первой необходимости, покупку одежды и обуви для членов семьи, прохождение лечения, ремонт жилого помещения, подготовку ребенка к школе, приобретение бытовой техники, устранение аварийных ситуаций и другие социально-бытовые нужды, включая оплату спортивных, художественных и творческих секций, услуг дополнительного образования, в случае, когда эти услуги оказываются на платной основе. Отдельной статьей является возмещение расходов семьи на обмундирование для военнослужащих, приобретение для них лекарственных препаратов, в случае выявления трудной жизненной ситуации», — уточнили в мэрии.

Более того, как утверждают в администрации, порядок оказания финансовой поддержки не содержит положения об оказании помощи в размере 100% компенсации расходов.

Под «трудной жизненной ситуацией» Федеральный закон о государственной социальной помощи понимает «обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно». В них входят инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье.