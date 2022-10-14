Красноярский сенатор напомнил о незаконности полицейских облав при мобилизации

© t.me/sotaproject. Люди, которые могли участвовать в организации массового вручения повесток в Петербурге

Полицейский облавы на призывников незаконны, заявил красноярский сенатор Андрей Клишас. Он также напомнил о недопустимости использовать сотрудников МВД для преследования тех, кто и так состоит на воинском учете. Повестки могут вручать только сотрудники военкоматов и только конкретному лицу.

«Осуществление сотрудниками полиции повальных „облав“ на призывников незаконно, — заявил в телеграме Клишас. — Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата. <…> В целом, вся работа с гражданами, предусмотренная ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“, является адресной. Военные комиссары вызывают конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), повестки вручаются конкретному лицу, материалы в правоохранительные органы передаются в отношении конкретного уклониста. У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц».

Полицию можно подключать к вопросам призыва только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица, либо при розыске уклонистов (подозреваемых или обвиняемых по соответствующему уголовному делу), подчеркнул глава комитета Совфеда по конституционному законодательству.

«Сотрудники органов внутренних дел имеют право вручать направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете (статья 4 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“). Для призывников-срочников это право вполне обосновано — участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним», — добавил сенатор.

Кроме того, повестки могут вручаться только сотрудниками военкоматов, напомнил Клишас: «Именно работниками военного комиссариата, не полицией и не ГИБДД при проверке документов. И опять же, работник военного комиссариата может вручить повестку только заранее известному призывнику (или лицу, подлежащему мобилизации), который подходит под критерии призыва или мобилизации (и это соответствие проверено военкомом заранее)».

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — добавил красноярский сенатор.

О произволе во время мобилизации читайте здесь.