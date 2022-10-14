Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 223

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 223
14 Окт 2022, 05:24

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

Главное на утро 14 октября

• Киевский суд Симферополя по ходатайству арестовал пятерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В СИЗО отправили Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняне.

Ранее ФСБ утверждала, что задержаны восьмерых подозреваемых: пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении.

• В Белгородском районе Белгородской области подорван склад с боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил название поселения.

«Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей будем вывозить на безопасное расстояние», — рассказал чиновник.

• Мобилизованный начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине, собщила заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева.

«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней», — рассказала Лосева.

По ее словам, умершему было 28 лет. Ранее официально стало известно о гибели, как минимум, семи мобилизованных в зоне «спецоперации»: пяти уроженцев Челябинской области, жителя Краснотурьинска и адвоката из Санкт-Петербурга.

• Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артём назначен советником главы Чечни Рамзана Кадырова по «гуманитарным, социальным и экономическим вопросам». При этом отец Артёма — Юрий Чайка — сейчас занимает должность полпреда Путина в Северо-Кавказском федеральном округе и формально должен контролировать работу Кадырова.

Артем Чайка, как и его брат Игорь, стали известны после того, как в 2015 году Алексей Навальный выпустил расследование о бизнесе семьи Юрия Чайки, который тогда возглавлял Генпрокуратуру Р Ф. В 2016 году Росреестр засекретил сведения об их недвижимости, заменив имя Артема Чайки на ЛСДУ3, а Игоря Чайки — на ЙФЯУ9. В 2020 году их настоящие имена вернули в реестр.

Артёму Чайке, например, принадлежит АО «Первая нерудная компания».

*По версии Минюста Р Ф, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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