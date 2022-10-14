Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 223
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.
Главное на утро 14 октября
• Киевский суд Симферополя по ходатайству арестовал пятерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В СИЗО отправили Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняне.
Ранее ФСБ утверждала, что задержаны восьмерых подозреваемых: пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении.
• В Белгородском районе Белгородской области подорван склад с боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он не уточнил название поселения.
«Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей будем вывозить на безопасное расстояние», — рассказал чиновник.
• Мобилизованный начальник одного из отделов в мэрии Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине, собщила заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева.
«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней», — рассказала Лосева.
По ее словам, умершему было 28 лет. Ранее официально стало известно о гибели, как минимум, семи мобилизованных в зоне «спецоперации»: пяти уроженцев Челябинской области, жителя Краснотурьинска и адвоката из Санкт-Петербурга.
• Сын бывшего
Артем Чайка, как и его брат Игорь, стали известны после того, как в 2015 году Алексей Навальный выпустил расследование о бизнесе семьи Юрия Чайки, который тогда возглавлял
Артёму Чайке, например, принадлежит АО «Первая нерудная компания».
*По версии
**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.